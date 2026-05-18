Није крај открићима у васиони? Научници тврде да постоје супер-Земље

Научници не сумњају да у васиони постоји много планета сличних Земљи, али их је савременим методама и даље веома тешко открити, изјавила је научна сарадница одељења за физику планета руског Института за космичка истраживања (ИКИ) РАН Владислава Анањева.
"Планете сличне Земљи постоје, чак је откривено и неколико њих. Али што је маса планете мања, то је теже открити је", рекла је Анањева за РИА Новости.
Она је објаснила да планета слична Земљи по величини и маси, која се креће око звијезде сличне Сунцу, изазива сувише мале промјене у радијалној брзини звијезде (реда величине 10 центиметара у секунди), да би оне могле да се региструју.
Према ријечима Анањеве, знатно више је откривено планета које су неколико пута веће од Земље, али мање од Нептуна чији је радијус скоро четири пута већи од Земљиног.
Она је скренула пажњу да не постоји јасна класификација егзопланета коју је усвојио Међународни астрономски савез.
У васиони постоје планете прелазног типа између ледених џинова, у Сунчевом систему то су Уран и Нептун и гасних џинова попут Јупитера и Сатурна.
Поред тога, постоје и тзв. супер-Земље, планете са радијусима до 1,5-1,6 земаљских и масама до 10 маса Земље.
Оне су гигантске копије Меркура, тамне планете прекривене лавом, без атмосфере и увијек окренуте ка звијезди само једном својом страном, каже Анањева, преноси Танјуг.
