Logo
Large banner

Није крај открићима у васиони? Научници тврде да постоје супер-Земље

Аутор:

АТВ
18.05.2026 07:19

Коментари:

0
Планета земља
Фото: pexels/ Zelch Csaba

Научници не сумњају да у васиони постоји много планета сличних Земљи, али их је савременим методама и даље веома тешко открити, изјавила је научна сарадница одељења за физику планета руског Института за космичка истраживања (ИКИ) РАН Владислава Анањева.

"Планете сличне Земљи постоје, чак је откривено и неколико њих. Али што је маса планете мања, то је теже открити је", рекла је Анањева за РИА Новости.

Она је објаснила да планета слична Земљи по величини и маси, која се креће око звијезде сличне Сунцу, изазива сувише мале промјене у радијалној брзини звијезде (реда величине 10 центиметара у секунди), да би оне могле да се региструју.

Према ријечима Анањеве, знатно више је откривено планета које су неколико пута веће од Земље, али мање од Нептуна чији је радијус скоро четири пута већи од Земљиног.

Дан планете Земље

Друштво

Тропик Малопродаја поводом Дана планете Земље отвара конкурсе за школе и удружења

Она је скренула пажњу да не постоји јасна класификација егзопланета коју је усвојио Међународни астрономски савез.

У васиони постоје планете прелазног типа између ледених џинова, у Сунчевом систему то су Уран и Нептун и гасних џинова попут Јупитера и Сатурна.

Поред тога, постоје и тзв. супер-Земље, планете са радијусима до 1,5-1,6 земаљских и масама до 10 маса Земље.

Оне су гигантске копије Меркура, тамне планете прекривене лавом, без атмосфере и увијек окренуте ка звијезди само једном својом страном, каже Анањева, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

планета

Сунце

Земља

наука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Планета, свемир

Занимљивости

Меркур иде директно: Доносите судбоносне одлуке о љубави, послу и новцу

1 мј

0
Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

Наука и технологија

Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

2 мј

0
Откривена нова врста планета

Наука и технологија

Откривена нова врста планета

2 мј

0
Svemir

Занимљивости

Припремите се за најкраћи дан у години: Доноси добру вијест

4 мј

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

"Читаће вам мисли": Стиже АИ који зна шта желите прије него што то и сами помислите

1 д

0
Стопало мајмуна

Наука и технологија

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

1 д

0
Објављена симулација: Шта би се десило да удари астероид који је збрисао диносауре?

Наука и технологија

Објављена симулација: Шта би се десило да удари астероид који је збрисао диносауре?

1 д

0
Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

Наука и технологија

Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

1 д

0

  • Најновије

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

13

45

Тајна пјесме из серије "Сиви дом" због које и данас сви плачу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner