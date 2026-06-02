"Нема на море": Камионом блокирао улицу у Хвару

Из града Хвара стиже прича из рубрике “вјеровали или не”.
Како пише портал Морски.хр jедна је особа својим камионом једноставно затворила улицу Пут Подстина у самом граду Хвару и изазвала бијес и невјерицу осталих грађана.
Затварање се наводно догодило 29. маја у јутарњим часовима, а незванично, разлог је својеврсни протест јер се у тој улици гради хотел. Човјек који је улицу затворио тврди да му је напукао зид куће, док други грађани тврде да та кућа о којој прича уопће није његова.
Било како било, паркирањем камиона насред улице спријечено је нормално кретање других грађана, што посебан проблем представља оним старијим.
"Отворена нам је улица с друге стране, али како сусјед каже ,,за поћ у бутигу ми је сад пет минута вожње док је при била минут", каже мјештанин Хвара.
Особа која стоји иза затварања улице одлучила се мало и шалити па је на камион ставила натписе који кажу “нема на море” и “Ормуз”, очито алудирајући на најпопуларнији свјетски мореуз, којим је, баш као и овом улицом, готово немогуће проћи.
Када су га остали грађани упитали када камион мисли помакнути он им је наводно одговорио : “више никад нећете ту пролазити аутима”. У улици се изгледа налази и још један већи камион који је такођер блокиран и који кроз други пролаз не може проћи јер се тамо налази тунел који је за њега једноставно премален.
Редакција портала Морски.хр послала је упит градоначелнику Града Хвара Шими Равлићу и о службеном ће одговору обавијестити јавност.
