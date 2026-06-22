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Кренули са пет посланика, сада немају никога: Ова странка више није парламентарна

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 21:16

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Кренули са пет посланика, сада немају никога: Ова странка више није парламентарна
Фото: ATV

ДЕМОС је на општим изборима 2022. године освојио пет мандата. Три мандата су била редовна, а два компензациона. Данас је ова странка остала без представника у НСРС јер је Синиша Мијатовић из Зворнику приступио СПС-у.

Претходно су Ацо Станишић, Милан Дакић, Споменка Стевановић и Сузана Гашић приступили СНСД-у.

Крајем јануара странка је остала и без представника у Представничком дому ПС БиХ јер их је напустио Чедомир Стојановић.

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Тагови :

нсрс

ДЕМОС

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