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Додик: Свако дијете заслужује једнаке шансе за знање и успјех

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 16:38

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Милорад Додик се обраћа на сједници Главног одбора СНСД-а
Фото: ATV

Свако дијете заслужује једнаке шансе за знање и успјех. Зато смо у Рибнику Основној школи "Десанка Максимовић" обезбиједили ИТ опрему, која ће ученицима омогућити боље услове за учење и усавршавање, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Јака и успјешна Република Српска гради се кроз образовање и улагање у младе", поручио је Додик.

Ученицима је додијељена опрема у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност".

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Тагови :

Боље школе за бољу будућност

Милорад Додик

Школа

ученици

донација

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