Аутор:АТВ редакција
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Свако дијете заслужује једнаке шансе за знање и успјех. Зато смо у Рибнику Основној школи "Десанка Максимовић" обезбиједили ИТ опрему, која ће ученицима омогућити боље услове за учење и усавршавање, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Јака и успјешна Република Српска гради се кроз образовање и улагање у младе", поручио је Додик.
Свако дијете заслужује једнаке шансе за знање и успјех. Зато смо у Рибнику Основној школи "Десанка Максимовић" обезбиједили ИТ опрему, која ће ученицима омогућити боље услове за учење и усавршавање. Јака и успјешна Република Српска гради се кроз образовање и улагање у младе. pic.twitter.com/knGz2BLJ7i— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 22, 2026
Ученицима је додијељена опрема у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност".
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