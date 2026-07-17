МУП поднио кривичну пријаву: Александар Радић осумњичен за одавање службених тајни

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије поднијело је, према налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, кривичну пријаву против лица чији су иницијали А.Р. /54/, због сумње да је повезано са неовлаштеним прикупљањем и одавањем тајних података, као и са ширењем тврдњи о наводној употреби звучног топа током протеста на Тргу Славија у Београду 15. марта прошле године.
Тужилаштво је предложило Вишем суду у Београду да А.Р, за којег београдски медији наводе да је ријеч о војном аналитичару Александру Радићу, одреди притвор, јер је 24. јуна 2026. године напустио Србију и налази се у иностранству, као и због опасности од понављања кривичног дјела, а предложено је и расписивање потјернице.
А.Р. је осумњичен да је починио кривична дјела припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије и одавање тајних података.
Из Тужилаштва је саопштено да је, након претреса и вјештачења мобилног телефона и других електронских уређаја одузетих од осумњиченог, утврђено постојање основа сумње да је прибављао и неовлаштено користио повјерљиве информације, као и да је у јавности износио тврдње за које се сумња да су биле усмјерене на угрожавање уставног уређења и безбједности Србије.
Према наводима Тужилаштва, постоје сумње да је А.Р, користећи контакте са лицима у државним органима, прибављао податке са различитим степенима тајности, укључујући документе са ознакама "строго повјерљиво", "повјерљиво" и "интерно".
Такође се сумња да је од марта 2025. године у јавности износио као чињенице тврдње о наводној употреби звучног топа током протеста на Тргу Славија у Београду, иако, како се наводи, за те тврдње није имао непосредна сазнања.
Тужилаштво наводи да је А.Р. путем више комуникационих платформи разговарао са новинарима, јавним личностима и другим лицима о наводној употреби тог уређаја, након чега су његове изјаве објављене у медијима.
У пријави се наводи да је А.Р. касније износио и тврдње о могућој употреби звучног топа "вортекс", уређаја који емитује инфразвук, иако су му поједини саговорници указивали на техничке немогућности таквих тврдњи.
А.Р. је, како се сумња, у даљим јавним наступима наставио да заступа став да је током протеста кориштено недозвољено средство са намјером да грађани буду повријеђени, иако, према наводима тужилаштва, није био присутан на мјесту догађаја.
Виши суд у Београду одлучиће о приједлогу за одређивање притвора и расписивању потјернице за осумњиченим.
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