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Минић: Бијељински "Орао" ће напредовати и ширити послове

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02.10.2026 11:09

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Након посјете Русији са сигурношћу могу рећи да ће бијељински "Орао" напредовати и ширити послове, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"У Русији смо направили корак ка сарадњи која треба да омогући тај развој. Јачи "Орао" значи више посла, сигурност за раднике и снажнију привреду Републике Српске", додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Русија

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