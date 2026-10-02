Минић: Бијељински "Орао" ће напредовати и ширити послове

Аутор:АТВ редакција
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Након посјете Русији са сигурношћу могу рећи да ће бијељински "Орао" напредовати и ширити послове, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"У Русији смо направили корак ка сарадњи која треба да омогући тај развој. Јачи "Орао" значи више посла, сигурност за раднике и снажнију привреду Републике Српске", додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Након посјете Русији са сигурношћу могу рећи да ће бијељински „Орао“ напредовати и ширити послове. У Русији смо направили корак ка сарадњи која треба да омогући тај развој. Јачи „Орао“ значи више посла, сигурност за раднике и снажнију привреду Републике Српске. pic.twitter.com/g26Ffk7qfE— Саво Минић (@minic_savo) October 2, 2026
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