Славимо три велика светитеља: Ово морате да урадите за мир и слогу у кући

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе светог преподобног Исакија, Далмата и Фауста.
Када се у Далмату пробудио дух, презрио је све свјетско, напустио свој чин у војсци, узео свог јединца Фауста и с њим кренуо у предграђе Цариграда, код породице светог Исакија, гдје су обојица постали свештеници, наводи СПЦ.
Преподобни Далмат је прво био официр цару Теодосију Великом, који га је врло цијенио и поштовао. Касније је, ради Бога, презрио све свјетовно, па оставио жену и дјецу и само са сином Фаустом отишао код преподобног Исакија.
Преподобни Исакије је у предграђу Цариграда имао манастир. Тамо је Далмату и Фаусту дао монашки чин, а они су водили веома богоугодан живот, препун подвига и испосничких мука.
Кад је преподобни Исакије зашао у дубоку старост и предосјетио да се ближи крај његовог живота, позвао је црквену дружину и на мјесто игумана поставио је преподобног Далмата, по чијем имену је цијела породица добила назив далматска. Далмат је живио толико испоснички да је једном провео четрдесет дана без хране, а постом и молитвом је побиједио демонску силу.
Преподобни Далмат је водио борбу и против видљивих демона – јеретика несторијанаца, који су хулили Пречисту мајку Божију. Био је помоћник светим оцима на Трећем Васељенском Сабору, одржаном у Ефесу за вријеме царовања Теодосија млађег. Тиме је Далмат стекао љубав цара и светих отаца, па је проглашен за старјешину манастира.
Након што је угодио Богу, у дубокој старости се представио к Њему. Тако је и његов син, преподобни Фауст, након што је прошао сваки богоугодни подвиг и провео живот у испосништву, прешао у бесмртни живот.
Како су Далмат и Фауст напустили породице због љубави према Христу, обичаји везани за данашњи дан налажу да одете у цркву, запалите свијећу и помолите се овим светитељима за очување мира и слоге у породици, преноси Информер.
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