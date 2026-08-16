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Славимо три велика светитеља: Ово морате да урадите за мир и слогу у кући

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 08:28

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Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе светог преподобног Исакија, Далмата и Фауста.

Када се у Далмату пробудио дух, презрио је све свјетско, напустио свој чин у војсци, узео свог јединца Фауста и с њим кренуо у предграђе Цариграда, код породице светог Исакија, гдје су обојица постали свештеници, наводи СПЦ.

Преподобни Далмат је прво био официр цару Теодосију Великом, који га је врло цијенио и поштовао. Касније је, ради Бога, презрио све свјетовно, па оставио жену и дјецу и само са сином Фаустом отишао код преподобног Исакија.

Преподобни Исакије је у предграђу Цариграда имао манастир. Тамо је Далмату и Фаусту дао монашки чин, а они су водили веома богоугодан живот, препун подвига и испосничких мука.

Кад је преподобни Исакије зашао у дубоку старост и предосјетио да се ближи крај његовог живота, позвао је црквену дружину и на мјесто игумана поставио је преподобног Далмата, по чијем имену је цијела породица добила назив далматска. Далмат је живио толико испоснички да је једном провео четрдесет дана без хране, а постом и молитвом је побиједио демонску силу.

Преподобни Далмат је водио борбу и против видљивих демона – јеретика несторијанаца, који су хулили Пречисту мајку Божију. Био је помоћник светим оцима на Трећем Васељенском Сабору, одржаном у Ефесу за вријеме царовања Теодосија млађег. Тиме је Далмат стекао љубав цара и светих отаца, па је проглашен за старјешину манастира.

Након што је угодио Богу, у дубокој старости се представио к Њему. Тако је и његов син, преподобни Фауст, након што је прошао сваки богоугодни подвиг и провео живот у испосништву, прешао у бесмртни живот.

Како су Далмат и Фауст напустили породице због љубави према Христу, обичаји везани за данашњи дан налажу да одете у цркву, запалите свијећу и помолите се овим светитељима за очување мира и слоге у породици, преноси Информер.

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