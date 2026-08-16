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И данас вруће, температура до 38 степени

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 08:55

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Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло вријеме са температуром до 38 степени Целзијусових.

Након свјежег јутра, преовладаваће углавном сунчано и вруће, док се у брдско-планинским предјелима од југозапада ка југоистоку и југу очекују слаб до умјерен развој облачности, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини и на југоистоку мјестимично је могућа пролазна киша или краткотрајни пљусак. Увече ће бити ведро уз умјерену облачност на западу.

Највиша температура ваздуха биће од 31 до 36, на југу до 38 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, углавном источни. У Херцеговини током јутра слаб сјевероисточни вјетар, око поднева у скретању на југозападни, умјереног до појачаног интензитета.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац 12, Вишеград и Сребреница 13, Гацко 14, Чемерно 16, Бањалука, Приједор и Сарајево 17, Билећа, Добој и Тузла 18, Бијељина 20, Требиње 22, те Мостар 24 степена Целзијусова.

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