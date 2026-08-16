Хороскоп од 16. до 22. августа: Рибе маштају о растанку, Шкорпије о бившој љубави

Аутор:АТВ редакција
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Звијезде ове седмице доносе обрте. Неки ће ухватити добар пословни ритам, а друге очекују емотивна превирања и потреба за промјенама.
Посао: Сад презентујте своје идеје, производе, направите маркетиншке потезе или склопите нове послове. Информације које сте очекивали биће вам доступне, а могла би и да вас контактира особа која вам је нешто обећала.
Љубав: Овнови у браковима жалиће се на све већа партнерова одсуства од куће, ког ће пословне обавезе развлачити на све стране. Будите му подршка, то ће вас зближити. Самцима се неко јако свиђа, али било би боље да иницијативу препустите другој страни.
Здравље: Водићете појачану бригу о себи, често се мјерити и бројати калорије. Међутим, ако крећете у спортске активности, причувајте се упала мишића и повреда. Клоните се јаког сунца јер сте изузетно осјетљиви на временске осцилације.
Најбољи дан: 21. август
Најлошији дан: 16. август
Посао: Очекује вас добар исход судских процеса, побољшање статуса и корисна улагања. Послови ће се помјерити с мртве тачке, а могли бисте новим идејама да унесете корисне промјене у пословање.
Љубав: Изласци, путовања и романтичне вечерње шетње с партнером учиниће да заборавите на све пропусте из љубавне прошлости. Некима је могућа симпатија на радном мјесту, али већина вас ће нова познанства стицати у друштвима и током излазака.
Здравље: Седмица је одлична за хируршке захвате, претраге и прегледе, па би било добро да сада уговорите све потребне љекарске третмане и терапије које сте раније, из страха или пасивности, одбијали. Сјајно је вријеме и за козметичке третмане.
Најбољи дан: 17. август
Најлошији дан: 19. август
Посао: Ако сте дуго времена трпјели због нечијег подметања, томе долази крај. Ви сте онај који ће ликовати у цијелој тој ситуацији! Концентрација вам је одлична, као и моћ запажања. Могли бисте да добијете признање.
Љубав: Ваш сјај у очима, добар изглед и осмијех на лицу привлачиће туђе погледе. Могли бисте да добијете позивницу за вјенчање, а извјесно је и да ћете бити присутни на прославама, рођенданима и вечерама гдје су могућа нова, лијепа познанства.
Здравље: Ваше добро расположење ништа неће моћи да уздрма, па ћете највише уживати у друштву и тимским спортским активностима. Ако сте кренули с програмом мршављења, килограме ћете сада лакше губити.
Најбољи дан: 16. август
Најлошији дан: 21. август
Посао: Водићете бројне пословне разговоре и састанке и често радити прековремено. Могли бисте чешће да одлазите на пословна путовања, будете задужени за односе с јавношћу или више радите с људима и ширите познанства.
Љубав: Слободни, вријеме је да направите реда у свом љубавном животу. Можда је вријеме да особи која вам не даје ништа друго осим неиспуњених обећања кажете – не! Сањарењем се удаљавате од стварног стања ствари. Ако сте у браку, ваш однос постаје све квалитетнији.
Здравље: Избјегавајте опасне спортове и покушајте да живите што мирније и уредније. Због Марса у вашем знаку мало ћете спавати, нередовно се хранити и превише радити. Бићете пуни енергије, али ћете се ментално прегријавати и бити под стресом.
Најбољи дан: 18. август
Најлошији дан: 17. август
Посао: Дани су одлични за нове пословне почетке, искораке и реализацију планова. Имаћете довољно снаге, мудрости и знања. Добићете прилику да уновчите знања и способности којима располажете, укључујући и умјетничке таленте.
Љубав: Ако сте срећно заљубљени, могли бисте да донесете одлуку везану за брак или ћете одлучивати о исходу непланиране трудноће. Они који су сами ускоро то више неће бити јер вам планете омогућавају сусрет с врло занимљивом, комуникативном особом.
Здравље: Сунце у вашем знаку оснажује вашу виталност и подиже вам расположење, па ћете се осјећати одлично. Бићете друштвени и комуникативни, а и послове, чак и оне који су вам мрски, обављаћете без већег напора.
Најбољи дан: 22. август
Најлошији дан: 20. август
Посао: Уредно водите своје пословне књиге, планирајте и не запостављајте важност времена и рокова. Планови ће вам се отежано остваривати, али највише ће вас бринути лоше слагање с колегама или шефовима.
Љубав: Бићете мотивисани да се позабавите квалитетом емотивног живота и промијените себе. Смијеши вам се ново познанство које можда неће почети превише романтично, али вриједи уложити сву енергију за наставак тог односа. У браковима се побољшава међусобно слагање.
Здравље: Добро ће вам доћи њежније спортске активности гдје су могућности повреда најмање, нпр. шетње, вожња кућног бицикла или вјежбање на справама које не захтјевају превелико напрезање.
Најбољи дан: 19. август
Најлошији дан: 21. август
Посао: Узмите ствари у своје руке и остварите циљеве. Не обазирите се на препреке и туђа мишљења. Упознаћете занимљиве људе с којима ћете и убудуће моћи да остварите пословну сарадњу и квалитетан однос.
Љубав: Пред вама је седмица препуна пријатних догађаја и емотивних изненађења који би из коријена могли да промијене живот. Венера у вашем знаку истаћи ће вашу еротичност и спремност за нове љубавне почетке. Но, припазите се своје љубоморе и претјеривања.
Здравље: Грло, бубрези и бешика ваше су стандардно осјетљиве тачке тијела и на њих ваља припазити. Здравствене тегобе биће разлог одласка код љекара. Бићете осјетљивији него иначе, често склони преактивном животном стилу.
Најбољи дан: 16. август
Најлошији дан: 20. август
Посао: Очекују вас застоји на плану комуникације, транспорта и трговине. Дани нису погодни за потписивање уговора, рјешавање правних и законских питања, као ни за нова улагања и захтјевније трошкове.
Љубав: Поновиће се ситуације из прошлости из којих нисте извукли поуке, него понављате исте грешке. Стога добро размислите исплати ли се обновити везу с особом која вас је једном већ повриједила и изиграла ваше повјерење. Добро је да се мало осамите и саберете утиске.
Здравље: У одличном сте периоду у којем не би требало да имате већих тегоба. Оне мање биће везане за осјетљиву кожу лица, тијела и косе. Ако сте се вратили с мора, ошишајте суве врхове косе и помније се његујте.
Најбољи дан: 18. август
Најлошији дан: 17. август
Посао: Усмјерићете се на образовање, додатни рад и усавршавање. Бићете вјешти на ријечима и својим саговорницима уливати повјерење. Седмица је изузетно погодна за држање предавања или за полагање испита.
Љубав: Привлачиће вас појединци који знају шта желе, широких видика и самостални. Пријатељство би могло да прерасте у љубав или ћете се зближити с особом за коју ћете сматрати да вас добро разумије. Ако сада љетујете с партнером, одлично ћете се провести!
Здравље: Ако осјећате необјашњив умор, провјерите како се храните. Можда користите превише шећера у исхрани. Ипак, здравље вам неће стварати веће проблеме. Забављаћете се у друштву или водити активан ноћни живот на љетовању.
Најбољи дан: 21. август
Најлошији дан: 19. август
Посао: Могли бисте да рјешавате питања везана за насљедство, алиментацију или нова улагања. На том плану су могуће тешкоће и обрти ситуација. На радном мјесту пружа вам се прилика за напредовање.
Љубав: Ако сте у вези која вас не задовољава, радије се на неко вријеме удаљите од партнера како бисте преиспитали своја осјећања. Ако примијетите да се партнер чудно понаша, узрок бисте могли да будете и ви који сте мање друштвени и жељни више свог мира.
Здравље: Самопоуздани сте и пуни покретачке енергије. Живјећете „сто на сат“, али само пазите да се не исцрпите. Ваша слаба тачка биће живци, па ће вас бити лако узнемирити. Више од свега требаће вам мир.
Најбољи дан: 18. август
Најлошији дан: 17. август
Посао: У вама ће се појавити енергија која ће вас подстаћи да се помјерите с мјеста и кренете у реализацију планова који су у ладици вашег стола чекали на боља времена. Вашу иницијативу ће с одобрењем испратити шефови.
Љубав: Венера у Ваги повећаће вам шансе за нова познанства и улазак у нарочито надахнуте љубавне везе, које ће красити интуитивно разумијевање. Ако много путујете или сте на љетовању, није искључено фатално познанство са странцем. У браковима је више романтике.
Здравље: Патићете од несанице па ћете се по цијеле ноћи немирно бацати у кревету. Не посежите за таблетама, радије попијте чај, а није наодмет ни да почнете с куром Б-витамина. За веће тегобе потражите љекарски савјет.
Најбољи дан: 16. август
Најлошији дан: 19. август
Посао: Ако вам предстоје захтјевније интелектуалне активности, а нарочито оне које изискују вријеме и концентрацију, нећете с пуним успехом остваривати циљеве. Биће вам потребно више стрпљења, упорности и воље.
Љубав: Неки од вас ће осјетити како им се емоције хладе, па ће размишљати о растанку. Барем се потрудите да изађете из учмалости јер, упркос кризи, баш сада можете да дођете до узрока љубавних проблема. Ако сте у браку, засад влада добро разумијевање с партнером.
Здравље: Ако се професионално бавите спортом, повреда и упала мишића готово да и неће бити. Пријале би вам технике медитације с којима бисте лакше дошли до унутрашњег мира. На прехладе и вирозе као да ћете бити имуни.
Најбољи дан: 20. август
Најлошији дан: 22. август
(Курир)
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