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Шишање постаје луксуз: Ево колико коштају фризерске услуге у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 08:19

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Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.
Фото: Pexels

Цијене фризерских услуга у Бањалуци знатно се разликују од салона до салона, а коначан рачун највише зависи од дужине косе, врсте услуге и утрошеног материјала

Према доступним подацима за Бањалуку, цијене фризерских услуга крећу се у широком распону, од најјефтинијих основних услуга до неколико стотина марака за захтјевније третмане.

И док ће неко за шишање и фенирање издвојити двадесетак до тридесетак марака, они који желе промјену боје или захтјевнију технику фарбања за један одлазак у салон могу издвојити и преко 300 КМ.

Женско шишање око 20 КМ, фарбање и до 110 КМ

За женско шишање потребно је издвојити око 20 КМ, док се фенирање креће од 15 КМ па до 50 КМ, у зависности од дужине косе.

Прање косе у појединим салонима кошта око 10 КМ, док фарбање израста кошта од 45 до 50 КМ, а за фарбање цијеле косе потребно је издвојити од 60 до 110 КМ, такође у зависности од дужине.

"Блајхање коријена креће се од 50 КМ па надаље, а прелив од 50 КМ до 80 КМ. За захтјевније третмане цијене су знатно више. Balayage и airtouch крећу се од 150 до 350 КМ, допуна праменова од 110 до 150 КМ, док скидање боје може коштати између 180 и 280 КМ", објаснили су из једног бањалучког фризерског салона.

Мушко шишање до 37 КМ

Ни мушко шишање више није једнообразна ставка на цјеновнику.

"Основне услуге крећу се од 15 КМ до 29 КМ, а фаде шишање може достићи 37 КМ. Д‌јечје шишање до седам година је око 25 КМ", казали су из салона.

Третмани за његу косе досежу 120 КМ

Када је ријеч о додатној њези косе, цијене третмана у салонима знатно варирају у зависности од бренда и врсте третмана.

"Тако купку можете платити пет КМ, док су маске 15 КМ, а поједини третмани досежу 120 КМ. Третмани попут Фусио Досе и Премиере крећу су око 50 КМ, док су доступне и јефтиније опције попут Метал Detox купке од пет КМ и маске од 10 КМ", објаснили су они.

За фенирање краће косе и ампулу платила 120 КМ

Страна држављанка Н.Б. рекла је да је остала изненађена када су јој недавно у једном бањалучком салону фенирање краће косе и ампула за оштећену косу наплаћени 120 марака.

"Отишла сам на фенирање и фризерка ме је питала желим ли ампулу за опоравак косе, будући да ми је коса оштећена. Рекла сам да може и знам да тај третман може коштати више. Ипак сам остала затечена када ми је речено да је цијена фенирања на крају 120 марака", испричала је она. Додала је да је сама затражила рачун на којем је вид‌јела да је тај третман за длаку 50 КМ.

"Нисам изненађена цијеном тог додатног препарата, већ цијеном фенирања и прања косе која износи 70 КМ, што је заиста скупо", рекла је она.

Наводи да толики цех иначе плати када се додатно шиша и фарба у салону, преносе Независне.

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Тагови :

шишање

фризер

Цијене

Бањалука

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