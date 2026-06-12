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Гдје је све пренос утакмице Канада - БиХ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:02

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Фудбалска репрезентација БиХ на терену.
Фото: АТВ

Навијачи Бих данас су добили сјајне вијести. Пренос утакмице Свјетског првенства обезбијеђен је на чак двије телевизије.

Компанија м:тел још раније је саопштила да ће пренос свих утакмица бити обезбијеђен на Арени Спорт.

Телеком Србије данас је додатно обрадовао навијаче Змајева.

Наиме, уступио је права Федералној телевизији за утакмице БиХ, чиме су љубитељи фудбала добили још један канал на којем могу пратити своје канале.

Навијачи БиХ

Фудбал

Телеком Србије обрадовао све навијаче БиХ

Из РТВФБиХ захвалили су се генералном директору Телекома Србије Владимиру Лучићу и тој компанији на уступању права за пренос вечерашње, али и предстојећих утакмица бх. репрезентације.

Утакмица између Босне и Херцеговине и Канаде игра се вечерас од 21 сат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Канада БиХ пренос

Канада БиХ

Мундијал 2026

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