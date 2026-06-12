Гдје је све пренос утакмице Канада - БиХ

Аутор:АТВ
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Навијачи Бих данас су добили сјајне вијести. Пренос утакмице Свјетског првенства обезбијеђен је на чак двије телевизије.
Компанија м:тел још раније је саопштила да ће пренос свих утакмица бити обезбијеђен на Арени Спорт.
Телеком Србије данас је додатно обрадовао навијаче Змајева.
Наиме, уступио је права Федералној телевизији за утакмице БиХ, чиме су љубитељи фудбала добили још један канал на којем могу пратити своје канале.
Фудбал
Телеком Србије обрадовао све навијаче БиХ
Из РТВФБиХ захвалили су се генералном директору Телекома Србије Владимиру Лучићу и тој компанији на уступању права за пренос вечерашње, али и предстојећих утакмица бх. репрезентације.
Утакмица између Босне и Херцеговине и Канаде игра се вечерас од 21 сат.
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