Прве фотографије са мјеста трагедије: Мушкарац пао са петог спрата зграде на тролејбус

Аутор:АТВ редакција
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Младић С. С. (30) изгубио је живот у Београду када је, током извођења радова на висини, пао са петог спрата зграде директно на кров тролејбуса у покрету.
До трагедије је дошло у тренутку када је С. С. изводио радове на постављању спољне расвјете на вишеспратници. Док је висио на висини петог спрата, улицом је пролазило возило градског превоза.
Према ријечима шокираних грађана који су се затекли на терену, кључни тренутак био је удар ретровизора у радно уже.
"Све се одиграло у неколико секунди. Тролејбус је пролазио улицом и одједном се чуо јак, оштар ударац. Десни ретровизор је закачио канап који је висио са зграде и повукао га. Несрећни младић је у тренутку изгубио ослонац и полетио доле... Пао је директно на кров тролејбуса. Људи из возила и са улице су вриштали, возач је одмах укочио, али раднику није било спаса. Сцена са ретровизором и самим падом била је језива", испричао је један од очевидаца за Телеграф.
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Љекарска екипа Хитне помоћи могла је само да констатује смрт младића.
Полиција и надлежне инспекције врше увиђај како би се утврдиле све околности ове несреће, као и да ли су радови на висини били адекватно обезбијеђени и означени у односу на саобраћајну траку.
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