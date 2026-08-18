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Употреба мобилног телефона у вожњи међу главним узроцима несрећа

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Аутор:

Милена Грубор
18.08.2026 09:01

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Фото: Pexel/ Erik Mclean

Поред недозвољене брзине кретања и вожње под дејством алкохола, који доводе до саобраћајних несрећа са тежим повредама, један од кључних фактора јесте и употреба мобилних телефона током вожње.

"Међу најчешћим узроцима саобраћајних незгода не можемо издвојити само један фактор. Међутим, недозвољена и неприлагођена брзина кретања возила један је од главних узрока који доводе до најтежих посљедица, укључујући тешке повреде и погинула лица. Поред брзине, ту су вожња под дејством алкохола, непрописно претицање возила или колона, као и кориштење мобилног телефона. Највећи проблем настаје када дође до комбинације више фактора, на примјер, конзумација алкохола у споју са великом брзином готово сигурно води до трагичних посљедица", рекао је за АТВ инспектор за безбједност саобраћаја Сектора полиције ПУ Бањалука Тихомир Тадић.

Тадић је посебно апеловао на младе возаче да поштују законске прописе и да пут не користе за доказивање, јер је то једини начин да сачувају свој и туђе животе.

"Нажалост, многи возачи постану свјесни значаја пажње тек када доживе трагедију или незгоду са тешким посљедицама. За безбједно учешће у саобраћају неопходно је стриктно поштовање прописа, јер је свака секунда важна. Приликом кориштења мобилног телефона, возач скретањем погледа са пута пређе десетине метара током којих је возило практично без контроле, што доводи до најтежих посљедица", казао је Тадић и додао:

"Поред превентивних и репресивних активности које спроводимо, Министарство унутрашњих послова Републике Српске не може само ријешити овај проблем. Неопходно је укључивање свих институција од породице као основног стуба, преко школа и ауто-школа, па до заједничких кампања. Потребно је промијенити свијест возача: да не журе, не сједају за волан под дејством алкохола и не користе мобилни телефон. Само одговорним понашањем и одговорном вожњом можемо заштити себе и друге учеснике у саобраћају", закључио је Тадић.

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Тагови :

саобраћај

Мобилни телефон

Безбједност саобраћаја

Саобраћајна несрећа

Тихомир Тадић

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