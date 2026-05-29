Кошарац: Марфи не може да схвати да је бивши, па се дрско мијеша у унутрашње односе

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да бивши амерички амбасадор у БиХ Мајкл Марфи не може да прихвати чињеницу да је његов мандат у БиХ завршен и да никоме није релевантан.
Кошарац је истакао да Марфи иступима у којим помиње предсједника СНСД-а Милорада Додика само покушава да продужи политички живот кроз изазивање пажње и стварање привида сопствене важности.
"Наука каже да је Хистрионични поремећај личности стање менталног здравља које, између осталог, карактерише неодољива, понекад очајничка потреба да се буде у центру пажње. И то је прво што ми пада на памет читајући данашњу Марфијеву изјаву", рекао је Кошарац, реагујући на Марфијев коментар у контексту наредне сједнице ПИК-а да је Додик "човјек који доводи у питање територијални интегритет БиХ".
Кошарац каже да Марфи тако наставља да се дрско, неосновано и сасвим беспотребно мијеша у унутрашње односе у БиХ, остављајући за собом исти образац понашања којим је годинама нарушавао дејтонски баланс и додатно продубљивао политичке подјеле.
"Његова јасна намјера је да се настави политика систематског нарушавања Дејтонског споразума, урушавања односа међу народима у БиХ и причињавања огромне штете српском народу и Републици Српској", упозорио је он изјави за Срну.
Кошарац је истакао да Марфијево дјеловање никада није било у интересу очувања Дејтонског споразума и равноправности конститутивних народа, већ искључиво у интересу стварања унитаристичке БиХ и уништавања Републике Српске.
"Умјесто неутралности и дипломатске одговорности, бирао је да буде политички фактор дестабилизације. Нека коначно схвати – бивши је и никоме релевантан", истакао је он.
Кошарац је поручио да Република Српска и њени грађани веома јасно виде разлику између добронамјерне дипломатије и отвореног политичког агитовања против једног народа и његових легитимно изабраних институција, пише Срна.
