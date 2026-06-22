Пао Икс! Хиљаде корисника широм свијета пријавило проблеме

Аутор:АТВ редакција
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Друштвена мрежа Икс, некадашњи Твитер, претрпјела је данас велики глобални прекид рада, а хиљаде корисника из више земаља пријавиле су проблеме са приступом платформи.
Према подацима сајта Даундетектор, број пријава о прекиду рада достигао је око 35.000, а корисници из САД, Велике Британије и Индије међу првима су пријавили потешкоће.
Највећи број притужби односио се на немогућност повезивања са платформом преко десктоп рачунара, док је мобилна апликација код појединих корисника наставила да функционише без већих проблема.
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За сада није познато шта је изазвало прекид рада, а компанија X се још није званично огласила поводом проблема. Хиљаде корисника остале су без приступа објавама и садржају, док се очекује да ће квар ускоро бити отклоњен.
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