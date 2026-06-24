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Пријем у Влади Српске за ученике и наставнике са Космета

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 12:24

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У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци уприличен је свечани пријем за 550 ученика и просвјетних радника са Косова и Метохије који бораве у Српској у оквиру програма "Спојимо дјецу Косова и Метохије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци уприличен је свечани пријем за 550 ученика и просвјетних радника са Косова и Метохије који бораве у Српској у оквиру програма "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".

Пријему су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Милорад Арлов.

Осим ученика и наставника са Космета, пријему су присуствовали представници локалних заједница из Републике Српске, директори школа, просвјетни радници.

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У оквиру пројекта "Спојимо дјецу Косова и Меохије и Републике Српске" ове године око 800 малишана и њихових наставника са Космета борави од 19. до 26. јуна у 20 градова и општина Републике Српске.

Гости са Космета смјештени су у Требињу, Фочи, Источном Новом Сарајеву, Источној Илиџи, Власеници, Зворнику, Бијељини, Шамцу, Броду Модричи, Петрову, Теслићу, Прњавору, Челинцу, Градишци, Бањалуци, Лакташима, Козарској Дубици, Костајници и Приједору.

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Тагови :

Дјеца са Косова

Дјеца са Космета

Синиша Каран

Саво Минић

Влада Републике Српске

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