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Преполовљен приправнички стаж

Аутор:

АТВ
16.06.2026 10:15

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Ходник у болници.
Фото: Pexels

Народни посланици расправљаће данас, 16. јуна о скраћивању приправничког стажа за особе које први пут заснивају радни однос.

Измјенама Закона о раду и сродних закона предвиђено је да радник са средњом стручном спремом обавља приправнички стаж у трајању од три мјесеца, умјесто досадашњих шест.

Здравствени радник и здравствени сарадник са завршеним првим циклусом струковних студија обављаће приправнички стаж у трајању од шест мјесец умјесто досадашњих 12, уколико посланици дају подршку овим законским измјенама.

Они који су приправнички стаж започели прије ступања на снагу измјена овог закона, завршиће по досадашњим правилима.

Овај приједлог је усмјерен на бржу интеграцију кадра.

Разлози за доношење закона

Важећим Законом о здравственој заштити прописано је да приправнички стаж за здравствене раднике са средњом стручном спремом траје шест мјесеци, а за здравствене раднике и здравствене сараднике са завршеним првим циклусом струковних студија траје 12 мјесеци.

Разлог за доношење Приједлога закона о измјени и допунама Закона о здравственој заштити (по хитном поступку) је скраћивање трајања приправничког стажа за здравствене раднике са средњом стручном спремом са шест мјесеци на три мјесеца, као и здравствене раднике и здравствене сараднике са завршеним првим циклусом струковних студија са годину дана на шест мјесеци.

Скраћивањем приправничког стажа омогућава се брже стицање услова за полагање стручног испита, што директно утиче на могућност заснивања радног односа и укључивања у тржиште рада.

Истовремено, предложена измјена има за циљ унапређење ефикасности система здравствене заштите, обезбјеђивањем брже доступности стручног кадра, што је од значаја за континуитет и квалитет здравствене заштите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Приправнички стаж

нсрс

измјене закона

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