Француска казнила Сенегал: Мбапе исписао историју!

Аутор:АТВ
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Фудбалери Француске побиједили су Сенегал резултатом 3:1 и тако одлично отпочели своју мундијалску кампању.
Многи су имали висока очекивања од утакмице Француза и Сенегалаца, мислили су да ће добити спектакл из 2002. године, али није баш тако било.
Поготово када се погледа шта се дешавало на Метлајф стадиону у првом полувремену. Само шест шутева на гол од чега је тек један био од француског састава...
Ултра досадних 51 минут (судија 6 минута продужио полувријеме) није показало готово ништа, осим што је Николас Џексон погодио стативу и умало шокирао Француску.
Све се променило у другом полувремену. Одмах на старту другог дела меча је Олисе имао велику шансу, па је Мбапе пропустио прилику да затресе мрежу.
Нису дуго чекали Французи на еуфорију. Килијан Мбапе сјајно користи шансу и у 66. минуту тресе мрежу Сенегалаца за вођство од 1:0.
Сцена
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Следећи напад, мање од минут касније, Сенегалци долазе до изједначења. "Бомба" Николаса Џексона је била неодбрањива, лопта иде у горњи десни угао и све је било спремно за славље.
Ипак је нападач Сенегала био у офсајду и гол је поништен. Имали су Французи још једну добру прилику, да би Џексон поново запријетио и онда у 82. минуту је Баркола по други пут матирао Мендија и поставио високих 2:0.
Ибрахима Мбај није желио да се опрости од овог меча тек тако. У завршници сусрета је постигао атрактиван гол и смањио на 2:1, а мање од минут касније стиже "бомба" Мбапеа са преко 30 метара! 3:1.
На овај начин је селекција Француске уписала први тријумф на Мундијалу у Сједињеним Америчким Државама и Килијан Мбапе је одушевио све присутне у Њујорку.
Килијан Мбапе је сада стријелац 15 голова на Свјетским првенствима и изједначио се са Роналдом, док је испред њега само Мирослав Клосе.
Играч кога је Мбапе данас престигао је легендарни Нијемац, Герд Милер.
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