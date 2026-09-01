У Пељавама поново ради обновљена основна школа

Аутор:АТВ редакција
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У лопарском насељу Пељаве поново је почела да ради обновљена подручна основна школа у коју је уписано петоро ученика, саопштено је из Општинске управе Лопаре.
Директор Основне школе "Вељко Чубриловић" у Прибоју Вељко Миловановић изразио је задовољство добрим почетком школске године и уписом 18 првачића у централној школи и подручним одјељењима, што представља значајан пораст јер је прошле године било уписано само шест ученика.
На подручју општине Лопаре у новој школској години, у три централне основне школе са подручним одјељењима и Средњошколском центру "Вук Караџић", уписана су 532 ученика, од којих је 408 основаца и 124 средњошколца, преноси Срна.
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