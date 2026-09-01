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У Пељавама поново ради обновљена основна школа

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01.09.2026 16:46

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Певаље код Лопара поново отворена основна школа
Фото: Srna

У лопарском насељу Пељаве поново је почела да ради обновљена подручна основна школа у коју је уписано петоро ученика, саопштено је из Општинске управе Лопаре.

Директор Основне школе "Вељко Чубриловић" у Прибоју Вељко Миловановић изразио је задовољство добрим почетком школске године и уписом 18 првачића у централној школи и подручним одјељењима, што представља значајан пораст јер је прошле године било уписано само шест ученика.

На подручју општине Лопаре у новој школској години, у три централне основне школе са подручним одјељењима и Средњошколском центру "Вук Караџић", уписана су 532 ученика, од којих је 408 основаца и 124 средњошколца, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лопаре

основна школа

ученици

Школа

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