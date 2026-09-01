У Трнову седам пута више првачића него претходних година

Аутор:Нађа Станчић
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Прво школско звоно обиљежило је почетак нове школске године у ОШ „Свети Сава“ у Трнову. Веселим и разиграним корацима првачићи су дошли у школско двориште. Први пут су видјели учитељицу и сјели у школске клупе.
На радост мјештана, као и учитеља школе, ове године у први разред полази 15 првачића. За разлику од претходних кад их је било само двоје.
"Томе можемо захвалити негдје и нашој пронаталитетној политици општине Трново, начелнику општине и генерално општини Трново. Њихова пронаталитетна политика је једна од бољих у Републици Српској, подстицаји који они дају су на највећем могућем нивоу, тако да је то вјероватно један од разлога због којег ми данас имамо 15 првачића у првом разреду", рекао је Владимир Милић, директор ОШ „Свети Сава“ у Трнову.
Учитељица Љубица Братић са осмијехом на лицу креће у нову школску годину са пуним разредом у реновираним просторијама.
"Па ово је једна изузетно велика промјена за нашу школу, иако то дјелује некако мало, за нашу школу је то велики број. Можемо рећи да је пет пута више ученика уписано. Јесте једна велика и позитивна промјена за нашу школу, свакако и за мене као учитељицу, већи изазов, већа одговорност, али свакако врло позитивна ствар за ученике", рекла је Љубица Братић, учитељица првачића.
Задовољни већим бројем ученика, родитељи првачића истичу да је јако битно да их буде што више, ради саме социјализације и преласка у веће разреде, а касније и веће градове, ради наставка школовања.
"Па значи првенствено због социјализације. Биће им и лакше и занимљивије и због каснијег завршетка основне школе и уписа у средњу школу", рекла је Бранка Голијанин, родитељ првачића.
Општина Трново из године у годину својим залагањем и пројектима помаже и побољшава како услове живота, тако и образовања у општини Трново.
"Пронаталитетна политика је свакодневна тема у нашој локалној заједници. Ево, трудимо се стално са неким новим мјерама да привучемо наше нове суграђане. У наредном периоду имаћемо три нове породице које ће доселити у нашу општину, то ће бити 12 нових дјечака и дјевојчица у нашем вртићу и нашој основној школи, што је јако значајно за нас", рекао је Мирослав Бјелица, начелник Трнова.
Након дочека првачића, начелник им је подијелио књиге, а родитељима ће бити уплаћено по 500 КМ за сваког првачића од Општине Трново.
И док у већини мањих општина у Републици Српској број првачића опада, општина Трново има позитиван примјер уписа у први разред.
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