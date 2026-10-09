Тужилаштво истражује Адиса Ахметовића, Бундестаг му укинуо имунитет

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво у Хановеру води истрагу против посланика у Бундестагу и предсједника тамошње Социјалдемократске партије (СПД) Адиса Ахметовића, којем је њемачки парламент укинуо посланички имунитет.
Према извјештају њемачког НДР-а, истрага је повезана са продајом болнице у Лертеу.
Портпарол Тужилаштва потврдио је да се истрага води, али због интереса поступка није открио детаље о сумњама. Тужилаштво није навело ни када је истрага покренута.
Ахметовићев адвокат потврдио је да се против његовог клијента води поступак, те поручио да је спреман да сарађује са Тужилаштвом.
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"Господин Ахметовић није учинио ништа лоше“, навео је адвокат у писаној изјави, додајући да његов клијент жели „потпуну транспарентност“.
Према изјави адвоката за Рундблик Нидерзаксен (Rundblick Niedersachsen), Ахметовић је под истрагом због сумње да је помагао у склапању споразума којима се нарушава тржишна конкуренција, а који су повезани са продајом болничког земљишта у Лертеу.
Од раније је познато да Тужилаштво води истраге против одлазећег предсједника регије Хановер Штефена Краха и Штефана Полицеа, који је у четвртак увече поднио оставку на мјесто предсједника посланичког клуба СПД-а у парламенту Доње Саксоније.
Парламент Доње Саксоније у сриједу је Полицеу укинуо посланички имунитет због истраге која је у току. Његов адвокат сматра да је поступак повезан са истрагом против Краха.
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НДР наводи да се у оквиру ових истрага испитују сумње на примање недозвољених погодности, склапање споразума којима се ограничава конкуренција приликом јавних надметања и одавање повјерљивих информација, односно помагање и подстицање на извршење таквих дјела.
Тужилаштво није јавно прецизирало које се од наведених сумњи односе на поједине осумњичене.
За све особе обухваћене истрагама важи претпоставка невиности.
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