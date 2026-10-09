Обилне кише изазвале поплаве и клизишта у Чилеу, евакуисано више од 1.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Обилне кише изазвале су поплаве и клизишта у Сантијагу и околним подручјима Чилеа, због чега је више од 1.000 људи евакуисано, а најмање шест особа повријеђено, саопштиле су данас власти.
Предсједник Чилеа Хосе Антонио Каст прогласио је ванредно стање у Лас Кондесу, источном предграђу Сантијага, након што су бујичне кише учиниле главне путеве непроходним.
У том подручју је посљедњих дана пало 14,4 центиметра кише, око девет пута више од просјечне количине падавина за октобар, рекла је градоначелница Сантијага, Каталина Сан Мартин.
Река Мапочо излила се из корита, због чега су наређене евакуације.
Ватрогасци су спасили или евакуисали више од 1.000 људи, а међу повријеђенима је и једногодишње дете са преломима костију.
У четвртак није било пријављених смртних случајева.
Чилеанска агенција за реаговање на катастрофе ставила је још 10 округа у стање високе приправности због ризика од нових клизишта и наредила затварање школа.
Decena de automóviles son arrastrados por un grave aluvión en Las Condes , Santiago de Chile https://t.co/CA9MmclcqF— Alertageo (@alertarojanot) October 8, 2026
Раније кише оштетиле су десетине кућа у централном Чилеу, док је готово 12.000 корисника у Сантијагу остало без струје.
Поплаве су услиједиле у тренутку када се појачава феномен Ел Нињо, који утиче на обрасце падавина широм свијета.
Свјетска метеоролошка организација саопштила је да би овогодишњи Ел Нињо могао да достигне врхунац у децембру и да буде међу најинтензивнијима од 1950. године.
Очекује се да ће кише у Чилеу данас ослабити, преноси Танјуг.
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