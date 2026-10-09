Измјене изборног система у Италији: Стижу "бонус" мандати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италија мијења изборни систем, Ђорђа Мелони слави. Нова правила предвиђају да се посланички мандати дијеле пропорционално броју освојених гласова, а побједничка коалиција моћи ће да добије додатне мандате.
О чему је ријеч? Коалиција која освоји највише гласова, и то најмање 42 одсто, моћи ће да добије такозвани већински бонус. То значи да би коалиција са 43 одсто гласова могла да добије више од половине посланичких мандата и тако самостално формира власт. Бонус би се додјељивао у оба дома парламента, али без повећавања укупног броја посланика.
Додатна важна промјена је што ће странке које заједно излазе на изборе морати унапријед да договоре заједничког кандидата за премијера и политички програм ако желе да конкуришу за бонус. Власт тврди да ће то донијети стабилније владе, док опозиција упозорава да би коалиција коју подржава мање од половине бирача могла да добије већину у парламенту, због чега оспорава уставност новог закона.
Италијански парламент дао је одобрење за реформу изборног система, чиме је премијерка Ђорђа Мелони остварила важну политичку побједу, али је истовремено отворена могућност уставног спора око нових изборних правила.
Приједлог реформе, који присталице и критичари називају "Стабиликум" или "Мелонелум", предвиђа промјену постојећег мјешовитог изборног система и увођење потпуно пропорционалног система.
БиХ
Двије седмице пред изборе: Арнаутовић има идеју да мијења Устав и Изборни закон БиХ
Доњи дом италијанског парламента усвојио је реформу на тајном гласању са 227 гласова за и 164 против, чиме је закон добио коначну парламентарну потврду после вишемјесечне расправе.
Најважнија новина је увођење својеврсног већинског бонуса којим би побједничкој предизборној коалицији били додијељени додатни посланички мандати у оба дома парламента, под условом да освоји најмање 42 одсто гласова.
Према новим правилима, политичке странке које желе да конкуришу за већински бонус мораће прије избора да се договоре о заједничком кандидату за премијера и заједничком политичком програму.
Владајућа коалиција предвођена Мелони тврди да ће реформа омогућити бирачима да јасније знају која ће коалиција формирати владу и смањити постизборне преговоре који су у прошлости често доводили до нестабилних влада.
Опозиција лијевог центра, међутим, оспорава реформу и назива је "преварантским законом", тврдећи да је противуставна. Најавила је да ће, након ступања закона на снагу, затражити његово преиспитивање пред Уставним судом Италије.
БиХ
Измјене изборног закона БиХ на чекању?
Критичари посебно доводе у питање већински бонус, оцјењујући да би такав механизам могао да наруши пропорционалну заступљеност бирача и буде у супротности са ранијим одлукама Уставног суда којима су поједини дијелови претходних изборних закона проглашавани неуставним.
Постојећи италијански изборни систем предвиђа да се око трећине посланичких мјеста бира у једномандатним изборним јединицама по већинском принципу, док би према новом закону сва мјеста била расподјељивана пропорционално.
Гласање о изборној реформи представљало је и тест јединства владајуће коалиције. Мелони је раније упозорила посланике своје странке Браћа Италије, као и коалиционих партнера Форца Италија и Лиге, да би одбацивање реформе могло изазвати владину кризу.
Отпор реформи, међутим, постоји и унутар владајуће коалиције.
Поједини посланици страхују да би нови систем могао имати супротан ефекат уколико националистичка странка Национална будућност, бившег генерала Роберта Ванчија, привуче дио бирача владајућег блока и отежа му достизање прага од 42 одсто потребног за добијање већинског бонуса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
45
10
44
10
43
10
41
10
40
Тренутно на програму