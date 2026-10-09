Флорида и Алабама прогласиле ванредно стање, наређене евакуације

Аутор:АТВ редакција
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Ураган Исајас ојачао је и достигао другу категорију, са вјетровима брзине око 169 километара на час, а наставља да се креће ка сјеверној обали Мексичког залива, гдје се очекује да ће вечерас стићи до копна.
Национални центар за урагане саопштио је да би олуја данас накратко могла да достигне статус великог урагана, али се очекује да ће ослабити прије него што стигне до копна и да ће вјероватно прећи у прву категорију, пренио је Еј-Би-Си (ABC).
Исајас је први атлантски ураган ове сезоне и најкасније забиљежени први ураган у сезони.
NEW ADVISORY: Winds are up to 105 mph as of 11 PM ET. The NHC is now calling for #Isaias to briefly peak as a Major Hurricane (Cat 3) on Friday, before weakening some towards landfall. Still will have a lot of lingering power pushing onshore. https://t.co/DMhlWTVCVa— Matt Devitt (@MattDevittWX) October 9, 2026
Упозорења на ураган и олујне таласе на снази су дуж дијелова сјеверне обале Мексичког залива.
Флорида је прогласила ванредно стање у 25 округа, а Алабама у 40 округа.
У појединим приобалним и нижим подручјима Флориде наређена је евакуација, док су у Алабами обавезне евакуације за туристе и посјетиоце у дијеловима округа Болдвин и Мобил.
Aircraft evacuating from the Gulf shore today as a strengthened Hurricane Isaias approaches. Also see the Hurricane Hunter aircraft collecting data on the storm. https://t.co/XZ1UsfLtkx— Flightradar24 (@flightradar24) October 8, 2026
Гувернер Флориде Рон Десантис саопштио је да су мобилисани припадници Националне гарде и друге службе за ванредне ситуације ради припреме залиха, помоћи при евакуацијама и обнове снабдијевања електричном енергијом у случају прекида.
Према најновијој прогнози, олуја би могла да прође ближе Пенсаколи касно вечерас.
Очекује се да од данас до викенда донесе између 10 и 20 центиметара кише дуж централног дијела обале Мексичког залива, док би локално могло да падне и до 38 центиметара.
Постоји и изолован ризик од појаве торнада.
Can't stop watching the lightning within Hurricane Isaias.
Just a phenomenal view from space. https://t.co/ZqWWSwQjn1— Dakota Smith (@weatherdak) October 8, 2026
Олујни таласи могли би да достигну висину од 1,5 до 2,1 метар, од обале Мисисипија до западног дијела Флориде.
Упозорења на олујне таласе обухватају подручје од ушћа ријеке Мисисипи до плаже Хорсшу на Флориди.
Очекује се да Исајас сутра ослаби и донесе обилне падавине широм југа САД, нарочито у унутрашњости Мисисипија и Алабаме.
(Телеграф)
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