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Флорида и Алабама прогласиле ванредно стање, наређене евакуације

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09.10.2026 07:31

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Флорида и Алабама прогласиле ванредно стање, наређене евакуације
Фото: Tanjug/AP/NOAA

Ураган Исајас ојачао је и достигао другу категорију, са вјетровима брзине око 169 километара на час, а наставља да се креће ка сјеверној обали Мексичког залива, гдје се очекује да ће вечерас стићи до копна.

Национални центар за урагане саопштио је да би олуја данас накратко могла да достигне статус великог урагана, али се очекује да ће ослабити прије него што стигне до копна и да ће вјероватно прећи у прву категорију, пренио је Еј-Би-Си (ABC).

Исајас је први атлантски ураган ове сезоне и најкасније забиљежени први ураган у сезони.

Упозорења на ураган и олујне таласе на снази су дуж дијелова сјеверне обале Мексичког залива.

Флорида је прогласила ванредно стање у 25 округа, а Алабама у 40 округа.

У појединим приобалним и нижим подручјима Флориде наређена је евакуација, док су у Алабами обавезне евакуације за туристе и посјетиоце у дијеловима округа Болдвин и Мобил.

Гувернер Флориде Рон Десантис саопштио је да су мобилисани припадници Националне гарде и друге службе за ванредне ситуације ради припреме залиха, помоћи при евакуацијама и обнове снабдијевања електричном енергијом у случају прекида.

Према најновијој прогнози, олуја би могла да прође ближе Пенсаколи касно вечерас.

Очекује се да од данас до викенда донесе између 10 и 20 центиметара кише дуж централног дијела обале Мексичког залива, док би локално могло да падне и до 38 центиметара.

Постоји и изолован ризик од појаве торнада.

Олујни таласи могли би да достигну висину од 1,5 до 2,1 метар, од обале Мисисипија до западног дијела Флориде.

Упозорења на олујне таласе обухватају подручје од ушћа ријеке Мисисипи до плаже Хорсшу на Флориди.

Очекује се да Исајас сутра ослаби и донесе обилне падавине широм југа САД, нарочито у унутрашњости Мисисипија и Алабаме.

(Телеграф)

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Тагови :

Ураган

Флорида

Ванредно стање

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