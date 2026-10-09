Ухапшен за убиство: Атентат у Монаку наредио је врх украјинске службе

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Бивши припадник украјинске безбједносне службе, који се доводи у везу са бомбашким нападом на мултимилионера у Монаку у јуну, тврди да су напад наредили високи званичници украјинске војне обавјештајне службе ХУР.
Виталиј Жикович је у ексклузивном интервјуу из затвора у Кијеву први пут изнио своју верзију догађаја, пише Би-Би-Си (BBC).
У експлозији су тешко повријеђени бизнисмен Вадим Јермолајев и његов 13-годишњи син, док је његова партнерка задобила изузетно тешке повреде. Јермолајев је касније изјавио да је њихово преживљавање „право чудо“.
Жикович себе описује као спољног сарадника украјинске Службе безбједности (СБУ) и наводи да је Анастасија Березовска, жена снимљена како поставља бомбу у Монаку, била његова „агентица“.
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Пронађено тијело, сумња се да је ријеч о атентаторки на бизнисмена
Седмицу дана након напада, тијело Березовске пронађено је са прострелним ранама у шуми западно од Кијева. Жикович, међутим, инсистира на томе да није наредио њено убиство нити да ју је он убио.
Жикович је ухапшен због убиства Березовске заједно са активним припадником ХУР-а Владиславом Реутом. Реут је првобитно признао злочин и одвео истражиоце до плитког гроба, али је неколико дана касније на суду промијенио исказ и за све оптужио Жиковича.
Након што је дуго ћутао, Жикович сада тврди да је операцију у Монаку против Јермолајева „предложио“ Реут, којег назива „Шефом“. Вјеровао је да је ријеч о службеној мисији.
„Како ме Реут обавијестио, операцију су одобрили и потврдили његови надређени из Главне обавјештајне управе Министарства одбране“, рекао је Жикович.
Жикович се ограђује од саме експлозије и тврди да је Реут тражио да се за напад искористи Березовска. Он је то одбио јер је сматрао да није довољно обучена, након чега је Реут пристао да она оде само у извиђање.
Према његовим ријечима, Реут је потом директно комуницирао са Березовском без његовог знања и набавио јој експлозив.
Из војне обавјештајне службе ХУР поручили су да су „посвећени потпуној истрази“ и да ће пружити „свеобухватну подршку“ полицији.
Служба безбједности Украјине (СБУ) у свом саопштењу за Жиковича је навела само да је „бивши припадник полиције“.
Јермолајев је нападнут док се са породицом враћао са вечере. Снимак надзорне камере приказује Березовску како хода испред њих и на прагу оставља торбу са експлозивном направом.
Судећи према снимку, чини се да је силина експлозије, која је одјекнула док су се приближавали, изненадила и њу.
Березовска је брзо идентификована као осумњичена за напад, а Интерпол је 2. јула објавио њену фотографију. Она је већ била у бјекству преко Италије и Њемачке, одакле је аутобусом отпутовала у Украјину.
Прије него што је ухапшена, Реут и Жикович одвезли су је у шуму, гдје је убијена. За њено убиство сада међусобно оптужују један другога.
Јермолајев је касније изјавио да вјерује да иза напада стоје активни припадници ХУР-а, „особе блиске садашњем и бившем руководству агенције“. Затражио је „истину, заштиту и правду“.
Случај је отворио низ питања – ко је и зашто желио смрт Јермолајева, да ли је ријеч о атентату који је наручила држава, самосталној операцији појединаца или криминалном обрачуну.
Сам бизнисмен, који се одрекао украјинског држављанства и има кипарско држављанство, одбацио је више теорија.
Једна од њих је да би напад могао бити повезан са сукобом криминалних група око веома уносних лажних позивних центара.
Суд у Естонији раније је осудио Јермолајевљевог сина Артура због преваре тешке милионе евра, која је изведена преко таквих „канцеларија“.
Вадим Јермолајев је за лист „Украјинска правда“ изјавио да „никада није имао никакве везе ни са чим“ у том случају.
Жикович нуди сопствену теорију. Тврди да му је Реут рекао да је напад био одмазда због „финансирања анексије Крима“.
Жикович је то схватио као тврдњу да Јермолајев плаћа порез Русији преко својих компанија на окупираном полуострву.
„По мом мишљењу, то је основа за операцију“, поручио је Жикович из затвора.
Јермолајев, с друге стране, више пута је негирао да има било какве пословне интересе у Русији.
На недавном судском рочишту у Кијеву, Жикович је, окружен наоружаним чуварима, први пут јавно проговорио.
Том приликом изнио је тврдњу да му је Реут признао да напад у Монаку заправо није био „одобрен“.
„Неко је наручио ову мету са цивилне стране“, рекао је Жикович, али га је судија прекинуо и упозорио да говори на отвореном судском рочишту.
Жикович је открио и да је Реут у почетку спомињао двије мете. На питање о коме је ријеч, одговорио је да не смије открити друго име.
Други извори указују на то да је ријеч о проруском блогеру којег је Украјина прошле године у одсуству осудила за издају.
Док истраге трају, породица Анастасије Березовске такође тражи одговоре.
Ова 39-годишњакиња је од почетка 2022. године живјела у Њемачкој као избјеглица са малим сином.
Жикович сада тврди да је водила двоструки живот и да је са њим радила као агентица „против Московије“, како назива Русију.
Рекао је да су се упознали на интернету и сарађивали на „одбијању оружане агресије Руске Федерације“.
Њен супруг је за Би-Би-Си изјавио да је та тврдња „бесмислица“ и да вјерује да је у цијелу причу увучена без свог знања.
Жикович каже да га је Березовска позвала дан након напада. На питање зашто је то учинила, одговорила је да јој је Реут обећао огромну награду.
„Педесет хиљада долара не лежи на путу“, рекла је, према његовим ријечима.
Мјештани њеног села испричали су новинарима Би-Би-Сија да је штедјела за стан.
Када је отпутовала у Украјину по новац, намамљена је у шуму и убијена.
(Индекс)
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