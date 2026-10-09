Јавна погубљења се враћају у Америку: "Побринућемо се да људи могу да га гледају"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да ће погубљење Нидала Хасана, осуђеног за убиство 13 људи у масакру у војној бази Форт Худ 2009. године, бити јавно, чиме ће први пут послије више деценија у америчкој војсци бити спроведено погубљење стријељањем.
„Побринућемо се да људи могу да га гледају, да буде јавно, јер људи морају да разумију да за овакве ствари постоје озбиљне посљедице“, рекао је Хегсет у интервјуу који је у сриједу дао конзервативном подкастеру Џеку Пособику на носачу авиона „УСС Абрахам Линколн“.
Хегсет, међутим, није изнио детаље о томе на који начин би јавности било омогућено да прати погубљење, преносе медији.
Пентагон је у понедјељак саопштио да ће Хасан бити погубљен стријељањем, на основу Хегсетове препоруке коју је одобрио предсједник САД Доналд Трамп.
Вршилац дужности секретара америчке војске Адам Теле одредио је извршење казне за 3. децембар у 14 часова по локалном времену, односно у 20 часова по средњоевропском времену, у бази Форт Худ у Тексасу.
Хегсет је рекао да ће погубљење бити спроведено у четвртак, у вријеме које одговара тренутку када је Хасан извршио напад, и да ће у стрељачком воду бити војници са пушкама.
Хасан је у јулу 2013. године проглашен кривим по 13 тачака оптужнице за убиство са предумишљајем и 32 тачке за покушај убиства.
Током суђења изјавио је да је за мете одабрао војнике који је требало да буду упућени у Авганистан, тврдећи да ће они учествовати у, како је навео, незаконитом рату.
Он је 2009. године отворио ватру у медицинском центру у Форт Худу, гдје су се војници припремали за размјештање и обављали љекарске прегледе. Након што су војници почели да бјеже, Хасан их је пратио до задњег излаза из објекта, гдје је дошло до размјене ватре са полицијом. Хасан је том приликом рањен.
Погубљење стријељањем представљало би прво такво извршење смртне казне које је спровела америчка војска од Другог свјетског рата.
Хегсет је у интервјуу рекао да му је близак начин размишљања који је, како је навео, карактерисао америчке војнике током Другог свјетског рата – „Побиједи и када непријатељ нападне, заузми свој положај и не узмичи“.
(Спутњик)
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