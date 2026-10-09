Амиџић: Када ми кажу да сам државни министар ја се најежим, Сарајево жели да се Бошњаци све питају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
У Сарајеву никада није једноставно формирати власт јер никада нису одустали од тежње да се све питају, рекао је за АТВ Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Амиџић каже да Сарајево никада није одустало од тежње да се у БиХ све питају муслимани.
"Ми имамо Сарајево и Бањалуку, Сарајево никада неће одустали од своје тежње да буде БиХ буде бошњачка, односно да се муслимани питају, јер они сматрају да су преварени јер послије рата. Срби су добили Србију, Хрвати Хрватску, а они су доживјели да је БиХ њихова и да ће се њих све питати и на тај начин желе да занемаре реалност постојања Републике Српске. Са друге стране ми бранимо своју позицију", рекао је Амиџић.
Амиџић каже да морамо бити реални у својим жељама када је у питању БиХ.
Они су врло агресивни у својој жељи да се њих све пита у БиХ. И ја разумијем да је то њихова жеља, а моја је жеља да ми будемо самостални. Сви можемо имати жеље, али морамо знати шта је реалност, а реалност је Дејтон. Оно што ствара проблем у Бих, јесте да без обзира да ми желимо да будемо самостални, ми показујемо да смо спреми да живимо у Дејтонској БиХ, а Бошњаци не показују спремно, јер нико више не мрзи такви БиХ од људи које живе у Сарајеву и баве се политиком", рекао је Амиџић.
Говорећи о Савјету министара, Амиџић каже да је то помоћни орган Предсједништва, а не влада.
"Када ми кажу да сам државни министар ја се најежим. Савјет министара није влада, него помоћни орган Предсједништва и то морамо да прихватимо. У почетку су била три министарства, а онда кроз различите интервенције високих представника се стално наметао већи број", каже Амиџић и додаје да је сада реалност да у БиХ нема високог представника.
Нова реалност, у којој се у Сарајеву не сналазе јесте да нема високог представника. Они су били као малољетна дјеца коју су за руку водили америчка амбасада и високи представник и они их воде кроз политички живот. Они су људи који су пристали да им се суспендује Устав на један дан, да се формира власт и да се онда врати.
Амиџић каже да смо сада дошли у ситуацију да и БиХ нема високог представника.
"Ви мислите да Милорад Додик, са толико година искуства није знао како ће се судски процес завршити, али крајњи циљ је био да нема више тог тутора који ће рећи како ћемо радити и ми сада имамо да нема високог представника који ће рећи шта да радимо", каже Амиџић.
Говорећи о формирају власти на нивоу БиХ, Амиџић каже да се јасно зна шта су по Дејтону надлежности БиХ, а шта ентитета.
"Оне не знају шта раде, настоје да то издигну на неки виши ниво, а када дође горе то изгледа како бракоразводна парница. Ми се о ничему не можемо договорити. Ни око најнормалнијих ствари .Што је мање одлучивање на нивоу БиХ, а више ентитета, овдје ће се брже одлучивати. Они мисле ако имају више министарства, ако је већи буџет заједнички институција БиХ да је то више држава. Ми се држимо онога што је потписано и тражимо да се то поштује. Нећемо да дозволимо да други одлучује о нама, народ најбоље зна шта су његове потребе", рекао је Амиџић за АТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
15 ч5
Најновије
Најчитаније
10
45
10
44
10
43
10
41
10
40
Тренутно на програму