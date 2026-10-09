Шок на српској свадби: Младу ударили чинијом у главу

Аутор:АТВ редакција
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Необичан тренутак са једне српске свадбе привукао је пажњу на друштвеним мрежама, и то због традиционалног обичаја који није прошао баш према плану.
Умјесто да све протекне уобичајено, један потез довео је до тога да млада усред ритуала добије ударац чинијом у главу.
Све се догодило испред куће, док је трајао обичај у којем се преко главе бацају житарице и сјеменке. Овај ритуал има симболично значење и повезује се са жељом да младенце у заједничком животу прате срећа, благостање и обиље.
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У једном тренутку млада је покушала да узме шаку жита из посуде коју је држала старија жена. Међутим, док је посезала за житом, жена је изгубила контролу над чинијом и ударила је њоме по глави.
Није познато да ли је жена младина мајка или свекрва, иако су управо о томе корисници друштвених мрежа нагађали у коментарима.
Судећи према снимку, млада није претрпјела повреде након ударца. Њена реакција била је потпуно другачија од очекиване - почела је да се смије, а смех се чује и у позадини, гдје се налази младожења.
Снимак је потом почео да привлачи пажњу корисника друштвених мрежа, који су се нашалили на рачун читавог догађаја.
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"Мислим да не причају више", "Опрости, није било случајно", "То је стари обичај.", "Свака част на суздржаности", писали су људи.
Нажалост, млада је у међувремену обрисала снимак са свог профила, али је видео за кратко вријеме привукао велику пажњу корисника друштвених мрежа и изазвао бројне реакције.
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