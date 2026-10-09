Logo

Шок на српској свадби: Младу ударили чинијом у главу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 08:07

Коментари:

0
Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Фото: Pexels

Необичан тренутак са једне српске свадбе привукао је пажњу на друштвеним мрежама, и то због традиционалног обичаја који није прошао баш према плану.

Умјесто да све протекне уобичајено, један потез довео је до тога да млада усред ритуала добије ударац чинијом у главу.

Све се догодило испред куће, док је трајао обичај у којем се преко главе бацају житарице и сјеменке. Овај ритуал има симболично значење и повезује се са жељом да младенце у заједничком животу прате срећа, благостање и обиље.

Вјенчање

Занимљивости

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

У једном тренутку млада је покушала да узме шаку жита из посуде коју је држала старија жена. Међутим, док је посезала за житом, жена је изгубила контролу над чинијом и ударила је њоме по глави.

Није познато да ли је жена младина мајка или свекрва, иако су управо о томе корисници друштвених мрежа нагађали у коментарима.

Умјесто љутње уследио смијех

Судећи према снимку, млада није претрпјела повреде након ударца. Њена реакција била је потпуно другачија од очекиване - почела је да се смије, а смех се чује и у позадини, гдје се налази младожења.

Снимак је потом почео да привлачи пажњу корисника друштвених мрежа, који су се нашалили на рачун читавог догађаја.

Свадба инцидент са тортом

Друштво

Снимак са свадбе запалио мреже: Младожења претјерао са тортом, млада му одмах узвратила

"Мислим да не причају више", "Опрости, није било случајно", "То је стари обичај.", "Свака част на суздржаности", писали су људи.

Нажалост, млада је у међувремену обрисала снимак са свог профила, али је видео за кратко вријеме привукао велику пажњу корисника друштвених мрежа и изазвао бројне реакције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свадба

млада

Коментари (0)

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 9. октобар: Рибе би данас негдје да путују, Бика очекују незгодне ситуације

3 ч

0
Најнеобичнија мајка у историји: Родила 69 д‌јеце

Занимљивости

Најнеобичнија мајка у историји: Родила 69 д‌јеце

11 ч

0
Обичај пошао по злу, млада ударена у главу

Занимљивости

Обичај са српске свадбе пошао по злу: Млада извукла најдебљи крај

12 ч

0
Млада жена у карираној кошуљи ослања се на теренско возило у градском окружењу.

Занимљивости

Најхаризматичнији знак хороскопа: Самопоуздање му је адут

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

44

У другом плану: Снежана Ружичић

10

43

Почела манифестација "Од знања ћуприја", присуствују Минић и Мацут

10

41

Истиче рок за достављање гласова из дијаспоре

10

40

Полиција затекла малољетника и двије особе како конзумирају дрогу са мобилног телефона

10

35

Битно: О женама које су побиједиле болест

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима