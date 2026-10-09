Дневни хороскоп за 9. октобар: Рибе би данас негдје да путују, Бика очекују незгодне ситуације

Аутор:АТВ редакција
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Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Све у пословном сегменту данас функционише стабилно и без икаквих проблема. Шта више, постоји могућност и за финансијске приливе или зараду кроз личне послове. Изађите са пријатељима, данас је дан нових познанстава и велике енергије на пољу љубави.
Може бити неких неугодних ситуација и у пословном окружењу, али и у односу са партнером. Баш из тог разлога биће вам потребна смиреност и могућност да хладне главе ријешите неке ствари и „спустите лопту“, а то данас имате. За све се може наћи рјешење.
Промјена планова у последњем тренутку. Све што данас функционише, функционише на брзину, колико год ви покушавали да будете мирни или да се прилагодите околностима. Обавезно уговорите излазак са пријатељима, јаке могућности нових познанстава.
Разговор са надређеним или неким ко вам је изузетно пословно важан, промјениће много тога. Не журите са одлуком ако нисте у потпуности сигурни у њу. Осећате привлачност према једној особи са којом пословно сарађујете.
Промјене које ће се манифестовати кроз поље планова и поље позиције. Могуће је покретање значајних договора, али и вијести о новом радном мјесту или финансијским бенефицијама. Потребна вам је смиреност у односу са вољеном особом.
Итекаква могућност финансијских добитака током данашњег дана. Ако улажете новац у нешто, потрудите се да то буду одмерене суме, не расипајте се. Не заборавите да се ризик не исплати баш увијек. Тајни сексуални контакт или почетак необавезног односа.
Отварање великих шанси кроз поље партнерстава. Промјене су наглашене и оне ће се одразити на вашу позицију, статус, каријеру. Блага нервоза и свадљивост, али ћете успјевати да се обуздате. Са партнером обавезно изађите, потребно вам је да се опустите.
И вас ће у великој мери изненадити дешавања овог дана. Очекивали сте да се неке ствари промјене, али се нисте надали да ће се то десити брзо. Бићете више него задовољни дешавањима. Провлаче вам се кроз главу мисли о будућности са вољеном особом, правите планове.
Ако данас имате пословних обавеза, или ћете их искулирати или на брзину одрадити. Оно што се вама „смијеши“ јесте везано за емотивни план, али и за сваку врсту провода, уживања. Подржана су и нова познанства као и планови за краће путовање. Један буран дан.
Данас су код вас могућа породична славља, окупљања са блиским људима и породицом. Дан је добар и у емотивном сегменту јер вам може донијети једно јако лепо познанство са особом која ће вас својом духовитошћу и индивидуалношћу одмах освојити.
Нешто ће вас данас натерати на покрет. Или ће вам се отворити могућност за краћи пословни пут, који би могао да буде исплатив, или ћете са неким драгим људима одлучити да проведете вријеме. Шта год да је од овога, резултат је добар, а осјећај испуњености ће вас држати.
И Рибе би данас негдје да отпутују, можда оду на кафу са колегама послије посла. Мало ћете импулсивно трошити новац, али сте добро расположени јер је финансијски сегмент мало стабилнији. Можете данас у великој мјери средити однос са вољеном особом, преноси Она.рс.
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