Настављају се удари руске војске: Погођен теретни брод са војном опремом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска војска је извела ударе на објекте лучке инфраструктуре Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Оружане снаге Русије су током ноћи наставиле да изводе нападе дроновима на објекте украјинске лучке инфраструктуре, као и на пловила која се користе у интересима Оружаних снаге Украјине", наводи се у саопштењу министарства.
Како се додаје, теретни брод који је превозио војну опрему оштећен је у нападу у луци "Николајев", у Николајевској области.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
45
10
44
10
43
10
41
10
40
Тренутно на програму