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Настављају се удари руске војске: Погођен теретни брод са војном опремом

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09.10.2026 09:07

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Танкери у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Руска војска је извела ударе на објекте лучке инфраструктуре Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Оружане снаге Русије су током ноћи наставиле да изводе нападе дроновима на објекте украјинске лучке инфраструктуре, као и на пловила која се користе у интересима Оружаних снаге Украјине", наводи се у саопштењу министарства.

Како се додаје, теретни брод који је превозио војну опрему оштећен је у нападу у луци "Николајев", у Николајевској области.

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Тагови :

Русија

Украјина

Црно море

брод

дрон

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