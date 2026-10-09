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Словенију захватиле јаке падавине, поплављени објекти и путеви

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09.10.2026 09:30

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Невријеме праћено обилним падавина захватило је југозапад Словеније, гдје су бујичне воде поплавиле стамбене, пољопривредне, школске и друге објекте, а водотокови преплавили путеве.
Фото: Facebook/Občina Ajdovščina

Невријеме праћено обилним падавина захватило је југозапад Словеније, гдје су бујичне воде поплавиле стамбене, пољопривредне, школске и друге објекте, а водотокови преплавили путеве.

Невријеме је захватило подручје између Крашке области и брдовитог предјела Идрија-Церкно.

Према извјештају Центра за обавјештавање у хитним случајевима, ватрогасци су испумпавали воду из објеката, спасавали људе заробљене у возилима, штитили угрожене локације врећама са пијеском, те уклањали одроне.

Путеви у општинама Комен и Ајдовшчина постали су непроходни због одрона и клизишта, преноси Срна.

Највећи број инцидената - 38, забиљежен је на подручју које покрива Регионални центар за обавјештавање Нова Горица, а затим на подручју Регионалног центра за обавјештавање Постојна гдје је било 17 случајева.

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Тагови :

Словенија

невријеме

падавине

Поплава

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