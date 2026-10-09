Словенију захватиле јаке падавине, поплављени објекти и путеви

Аутор:АТВ редакција
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Невријеме праћено обилним падавина захватило је југозапад Словеније, гдје су бујичне воде поплавиле стамбене, пољопривредне, школске и друге објекте, а водотокови преплавили путеве.
Невријеме је захватило подручје између Крашке области и брдовитог предјела Идрија-Церкно.
Према извјештају Центра за обавјештавање у хитним случајевима, ватрогасци су испумпавали воду из објеката, спасавали људе заробљене у возилима, штитили угрожене локације врећама са пијеском, те уклањали одроне.
Путеви у општинама Комен и Ајдовшчина постали су непроходни због одрона и клизишта, преноси Срна.
Највећи број инцидената - 38, забиљежен је на подручју које покрива Регионални центар за обавјештавање Нова Горица, а затим на подручју Регионалног центра за обавјештавање Постојна гдје је било 17 случајева.
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