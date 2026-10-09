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На изборима за градоначелника побиједио Хитлер Мусолини

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09.10.2026 10:49

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На изборима за градоначелника побиједио Хитлер Мусолини

Кандидат љевичарске странке "Нација сада" Хитлер Мусолини Симеон Флорес побиједио је на изборима за градоначелника перуанског града Керопалка.

Из ове странке наводе да је име њиховог кандидата привукло пажњу јавности и утицало на изборне резултате.

Према прелиминарним подацима које је објавила странка, Флорес је освојио 34,54 одсто гласова.

Флорес је рекао да су му име Хитлер Мусолини дали родитељи по рођењу, преноси Срна.

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Тагови :

Перу

избори

Адолф Хитлер

Бенито Мусолини

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