Vila Radoja Zvicera biće korišćena za smještaj policajaca

Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore protekla je u znaku oštre polemike o sudbini imovine oduzete od organizovanih kriminalnih grupa, korišćenju zaplijenjenih vozila i optužbama na račun rukovodstva bezbjednosnog sektora.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović odbacili su navode opozicije o mogućoj zloupotrebi oduzete imovine, poručivši da će ona biti korišćena u interesu države i građana.

Polemiku je pokrenuo poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević, koji je iznio tvrdnju da bi najviši državni funkcioneri mogli koristiti zaplijenjenu vilu odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera kako bi se tokom ljeta „provodili, kupali i uživali“.

Ministar Šaranović kategorično je odbacio takvu mogućnost i otkrio da je planirano da objekat bude namijenjen za smještaj policijskih službenika.

– Država će se maksimalno odgovorno odnositi prema imovini oduzetoj od organizovanih kriminalnih grupa. Meni vila Radoja Zvicera nije potrebna. Taj objekat biće stavljen u funkciju države i koristiće se za smještaj policijskih službenika – istakao je Šaranović.

On je naglasio da se i sam vozi automobilom koji je u zakonitom postupku privremeno oduzet od kriminalaca, umjesto da se novac građana troši na kupovinu novih, skupocjenih službenih vozila.

Šćepanović odbacio navode o luksuznom „majbahu“

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović osvrnuo se na kritike i medijske napise o korišćenju luksuznog blindiranog automobila marke „majbah“, što je proteklih sedmica izazvalo pažnju javnosti.

Šćepanović je ocijenio da je riječ o podmetanjima iz krugova pogođenih policijskim akcijama.

– Kritičare bole udari na organizovani kriminal, pa plasiraju neistine na račun policijskog vrha. Podmeće se da vozim luksuzni „majbah“. To vozilo je vraćeno nadležnoj jedinici policije. I tih sedam ili osam dana koliko sam proveo u njemu, isključivo na insistiranje službe bezbjednosti, smatrao sam da to nije potrebno. Dakle, direktor se ne bahati – rekao je Šćepanović, pišu mediji u Crnoj Gori.

Vlada uredbom omogućila korišćenje pojedinih vozila

Šćepanović je pojasnio da je Vlada, na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje je blokiralo imovinu, donijela uredbu kojom je omogućeno da određena vozila koriste štićene ličnosti.

Ostala oduzeta imovina, kako je naveo, kroz zakonom propisane procedure stavlja se na raspolaganje Upravi za državnu imovinu.