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Oluja sa gradom prekinula spektakl: Horor na koncertu Bed Banija, evakuisano 80.000 ljudi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:31

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Бед Бани пјевач концерт музика
Foto: YouTube/printscreen

Koncert portorikanske muzičke zvijezde Bed Banija otkazan je u Milanu u subotu zbog olujnog nevremena.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velike komade leda koji pogađaju posetioce koncerta, uz jak vetar i obilnu kišu, prenosi Blic.

Oluja je počela ubrzo nakon što je pjevač započeo svoj nastup na hipodromu Snai La Maura u Milanu, koji prima 80.000 ljudi.

Live Nation, organizator događaja, saopštio je da će sve karte biti refundirane.

U saopštenju objavljenom na sajtu, Live Nation je se navodi:

– Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, uključujući oluju i grad, koncert Bed Banija zakazan za 18. jul na hipodromu SNAI La Maura u Milanu je prekinut, a prostor je bezbjedno evakuisan – stoji u tekstu.

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Tagovi :

Bed Bani

koncert

evakuacija

nevrijeme

Oluja

prekinut koncert

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