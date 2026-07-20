Oluja sa gradom prekinula spektakl: Horor na koncertu Bed Banija, evakuisano 80.000 ljudi

Koncert portorikanske muzičke zvijezde Bed Banija otkazan je u Milanu u subotu zbog olujnog nevremena.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velike komade leda koji pogađaju posetioce koncerta, uz jak vetar i obilnu kišu, prenosi Blic.

Oluja je počela ubrzo nakon što je pjevač započeo svoj nastup na hipodromu Snai La Maura u Milanu, koji prima 80.000 ljudi.

The Bad Bunny concert on July 18 in Milan was cancelled and nearly 80,000 people were evacuated due to a violent hailstorm. pic.twitter.com/DXdtelG62Y — Massimo (@Rainmaker1973) July 19, 2026

Live Nation, organizator događaja, saopštio je da će sve karte biti refundirane.

U saopštenju objavljenom na sajtu, Live Nation je se navodi:

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori #ANSA https://t.co/9DNnrvcUbn pic.twitter.com/za0s2f0iM2 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 19, 2026

– Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, uključujući oluju i grad, koncert Bed Banija zakazan za 18. jul na hipodromu SNAI La Maura u Milanu je prekinut, a prostor je bezbjedno evakuisan – stoji u tekstu.