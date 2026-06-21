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Шпанија без труна милости: С пола гаса самљели Саудијску Арабију

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 20:03

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Шпанија - Саудијска Арабија
Фото: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Фудбалери Шпаније савладали су Саудијску Арабију, чини се, с пола гаса.

У утакмици другог кола гупе Х Шпанци су Саудијцима утрпали четири комада, и то, наизглед без превелике муке.

Тако је Фурија након кикса у првој утакмици против Зеленортских острва дошла до прве побједе.

Утакмица је практично била ријешена већ након 23 минута игре.

Мрежу Саудијске Арабије начео је Јамал већ у 10. минуту, да би 11 минута касније Ојарзабал повећано на 2:0.

Исти играч погађа свега три минута касније за 3:0, што је и коначан резултат првог полувремена.

У другом дијелу Шпанија је мало попустила гас, али је и даље доминирала тереном.

До коначних 4:0 дошли су у 49. минуту аутоголом Тамбактија.

Затресли су Шпанци мрежу и пети пут у судијској надокнади, али је гол Тореса поништен након ВАР провјере због офсајда.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Шпанија

Саудијска Арабија

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