Шпанија без труна милости: С пола гаса самљели Саудијску Арабију

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Шпаније савладали су Саудијску Арабију, чини се, с пола гаса.
У утакмици другог кола гупе Х Шпанци су Саудијцима утрпали четири комада, и то, наизглед без превелике муке.
Тако је Фурија након кикса у првој утакмици против Зеленортских острва дошла до прве побједе.
Утакмица је практично била ријешена већ након 23 минута игре.
Мрежу Саудијске Арабије начео је Јамал већ у 10. минуту, да би 11 минута касније Ојарзабал повећано на 2:0.
Исти играч погађа свега три минута касније за 3:0, што је и коначан резултат првог полувремена.
У другом дијелу Шпанија је мало попустила гас, али је и даље доминирала тереном.
До коначних 4:0 дошли су у 49. минуту аутоголом Тамбактија.
Затресли су Шпанци мрежу и пети пут у судијској надокнади, али је гол Тореса поништен након ВАР провјере због офсајда.
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