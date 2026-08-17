Возило Цивилне заштите извучено из Дрине

Аутор:АТВ редакција
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Данас, нешто прије 14.00 часова, службено возило Цивилне заштите Града Зворника, које је било паркирано у близини обале, завршило је у ријеци Дрини.
У тренутку догађаја у возилу није било лица, те, на срећу, није било повријеђених.
На возилу је причињена материјална штета, а оно је у међувремену извучено из ријеке.
Надлежне службе утврдиће све околности које су довеле до овог догађаја.
(РТРС)
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