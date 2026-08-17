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Возило Цивилне заштите извучено из Дрине

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 17:32

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Возило Цивилне заштите извучено из Дрине
Фото: RTRS

Данас, нешто прије 14.00 часова, службено возило Цивилне заштите Града Зворника, које је било паркирано у близини обале, завршило је у ријеци Дрини.

У тренутку догађаја у возилу није било лица, те, на срећу, није било повријеђених.

На возилу је причињена материјална штета, а оно је у међувремену извучено из ријеке.

Надлежне службе утврдиће све околности које су довеле до овог догађаја.

(РТРС)

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Тагови :

Цивилна заштита Зворник

возило

Зворник

Дрина

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