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Послодавци траже 6.553 радника, ова им занимања требају

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 15:48

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радници страни домаћи грађевинци
Фото: ATV

Послодавци у Републици Српској све више траже нове раднике, за седам мјесеци републичком Заводу за запошљавање пријавили су да им недостаје 6.553 запослених, што је за 1.019 лица или 18,4 одсто више него у истом периоду лани.

Директор Завод за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина рекао је да ови подаци показују да послодавци имају све веће потребе за новим запошљавањем.

Међу најтраженијим занимањима у 2026. години издвајају се продавачи, медицинске сестре, односно техничари и обућари, док је значајна потражња за радницима регистрована у грађевинарству, производњи, саобраћају, здравству и ИТ сектору.

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Шкипина је навео да су за седам мјесеци Заводу су достављене 4.066 пријаве о потребном запошљавању, што је седам одсто више него у истом периоду прошле године, нагласивши да је још значајније што је број тражених радника повећан за 18,4 одсто.

Он је навео да је потражња за радним мјестима за која није прецизно наведено занимање повећана са 475 на 833, што представља раст од чак 75,3 одсто.

Нагласио је да то указује на велику потребу за радницима на једноставнијим пословима, али и на чињеницу да се структура потражње мијења у складу са потребама привреде.

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Истовремено, расте и број реализованих запошљавања, а Шкипина је навео да је за седам мјесеци реализовано 3.399 запошљавања или 114 више него у истом периоду лани.

Шкипина је додао да охрабрује чињеница да је број лица која су запослена са евиденције Завода повећан са 1.420 на 1.565, односно за 10,2 одсто.

Он је додао и да више није довољно посматрати само број лица на евиденцији незапослених, већ да је много важнија њихова структура занимање, знање, искуство, старосна доб и спремност за рад, преноси Срна.

Према његовим ријечима, управо ту неусклађеност настоје да смање кроз посредовање, професионалну оријентацију, обуке и активне мјере запошљавања.

Оцијенио је да подаци за седам мјесеци ове године показују динамичније тржиште рада и наставак раста потреба привреде, али и потврђују да ће један од кључних задатака бити обезбјеђивање радне снаге која по својим знањима и вјештинама одговара потребама послодаваца.

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Тагови :

Радници

послодавци

Завод за запошљавање

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