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Ватрогасци гасе на све стране: Нови пожар код Невесиња

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04.09.2026 18:01

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Ватрогасци гасе на све стране: Нови пожар код Невесиња

Пожари и данас задају муке ватрогасцима широм Херцеговине. Ново жариште активирано је код Невесиња, док се ватра гаси и на подручју Гацка и Билеће.

"У послијеподневним часовима избио је нови велики пожар између села Удрежањ и Биоград. Гори висока шума с ватра се шири брзо уз помоћ јаког вјетра. Терен је веома неприступачан. Већ сутра око подне ватра би могла запријетити овим селима", каже за АТВ Александар Пиштигњат ватрогасац из Невесиња.

Он подсјећа да је један пожар на планини Црвањ активан већ 29 дана.

"Јуче смо бранили куће у селу Сељани и успели смо. Ватра се спушта према још неким селима",каже Пиштигњат.

Осим ова два велика пожара невесињски ватрогасци су данас угасили пожар и у селу Постојани.

Гатачки ватрогасци се и даље боре са пожаром у селу Горњи Kазанци, на граници са Црном Гором, гдје пожар у појединим тренуцима пријети кућама.

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“Стање је непредвидиво, смјерови и јачина вјетра се стално мијењају. Терен компликован јер је ту велики број долина и у свакој има кућа или помоћни објекат.”рекао је за АТВ Жарко Рудовић командир ТВСЈ Гацко и додао да им је најважније да одбране куће.

Од синоћ је активан пожар и у близини билећког села Хоџићи, на подручју Хоџићких лука и Kовачевом долу.

“Пожар је захватио велику површину. Терен је изузетни неприступачан, вјетар екипама отежава гашење. Тренутно пожар гаси око 15 ватрогасаца и мјештана” рекао је за АТВ Радомир Радмиловић командир ТВСЈ Билећа.

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Тагови :

Невесиње

пожар

Ватрогасци

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