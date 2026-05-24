Европска гимнастика укинула санкције: Руси и Бјелоруси поново под својом заставом и химном

24.05.2026 13:21

Руска застава постављена на врх зграде.
Фото: Pexels/Сергей Велов

Европска гимнастика је укинула сва ограничења за Русе и Бјелорусе, који ће већ у Бугарској наступати под својом националном заставом и химном.

Извршни комитет Европске гимнастике објавио је да су сва ограничења за руске и бјелоруске спортисте укинута. Извршни комитет Свјетске гимнастике одлучио је 17. маја да дозволи руским гимнастичарима да се такмиче на међународним догађајима под руском заставом и химном.

Такође, данас је објављено да ће се руски спортисти такмичити на Европском првенству у ритмичкој гимнастици у Бугарској под националном заставом.

"Европска гимнастика ће слиједити одлуку Свјетске гимнастике да укине сва ограничења која се примјењују на учешће такмичара из Русије и Бјелорусије, пошто ад хок правила Свјетске гимнастике више нису на снази", наводи се у саопштењу организације.

У саопштењу се додаје да ће ова одлука бити ратификована на ванредној генералној онлајн-скупштини која ће ускоро бити одржана.

Европска гимнастика или Европска унија гимнастике званична је континентална унија која управља овим спортом у Европи. Чланица је Међународне гимнастичке федерације и окупља 50 националних савеза.

(Срна)

