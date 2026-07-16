Нетанјаху ипак неће отпутовати за Америку

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху неће отпутовати у САД сљедеће седмице, саопштено је из његовог кабинета.
У саопштењу се наводи да је Нетанјаху планирао посјету САД како би присуствовао сахрани америчког сенатора Линдзија Грејема, али је сахрана одгођена до краја мјесеца, јавља Ројтерс.
Израелски медији објавили су раније ове седмице да Нетанјаху планира да посјети САД и да се састане са америчким предсједником Доналдом Трампом, преноси Срна
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