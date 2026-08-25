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Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 12:50

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Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења
Фото: Instagram

Однос Јелене Карлеуше и Душка Тошића поново је привукао пажњу јавности након што се бивши фудбалер појавио на њеном наступу у Београду.

Његов долазак одмах је покренуо бројна нагађања о њиховом односу, посебно због турбулентног периода кроз који су бивши супружници прошли. Ипак, чини се да су у посљедње вријеме успјели успоставити бољу комуникацију, прије свега због својих кћерки Атине и Нике.

Карлеуша је сада отворено проговорила о емоцијама које је годинама имала према бившем супругу и признала да га је вољела изузетно снажно.

- Ја сам вољела Душка највише на свијету и мислим да њега никад нико није и неће вољети као ја њега. И што је најбитније, мислим да Душко никада никога неће вољети као мене - рекла је Јелена.

Вољено се нисам осјећала

Иза ове снажне изјаве услиједило је и признање о другој страни њиховог односа.

Пјевачица је казала да се, упркос снажним емоцијама које је осјећала према Душку, током њиховог односа није увијек осјећала вољено.

- Вољено се нисам осјећала, али на овај начин је показао да ме воли - признала је Карлеуша за „Фулскрин медију“.

Њене ријечи посебно су одјекнуле јер су услиједиле након Душковог појављивања на њеном наступу.

Душко објаснио долазак

Након бројних спекулација, Душко Тошић одлучио је јавно објаснити због чега је дошао на Јеленин рођендан и наступ.

Истакао је да његов долазак не треба тумачити као обнову емотивне везе, већ као знак поштовања према особи с којом је провео велики дио живота и с којом има двије кћерке.

- Желим да се кратко огласим поводом свог доласка на Јеленин рођендан и наступ, јер су се у јавности појавиле различите спекулације о нашем односу. Дошао сам из поштовања и као подршка особи са којом сам провео велики дио живота и са којом ме везују заједничке успомене и наше ћерке -рекао је Тошић.

Додао је да сматра природним да буде уз Јелену у важном тренутку, без обзира на све што се између њих догађало.

Покушали смо, није успјело

-Тошић је посебно нагласио да тренутно нису заједно и да нема простора за другачија тумачења њиховог односа.

- Када је ријеч о мом емотивном животу, о којем се у посљедње вријеме говорило у јавности, већ неко вријеме нисмо заједно. Покушали смо, није успјело и свако је наставио својим путем - рекао је бивши фудбалер.

Нагласио је и да нема намјеру свој приватни живот додатно излагати јавности, али да је желио јасно одговорити на бројна питања и позиве које је добио.

Иако су њих двоје прошли кроз турбулентан период, њихове посљедње изјаве показују да су односи између бивших супружника данас знатно мирнији, док је фокус, како обоје истичу, првенствено на њиховим кћеркама, пише Србија Данас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Душко Тошић

помирење

Развод брака

Пјевачица

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