Стевандић одговорио на провокације Феђе Штукана

Аутор:АТВ редакција
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Хитлер би такође могао ући на Косово, али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ, рекао је Ненад Стевандић, одговарајући на провокације Феђе Штукана.
"Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш. Или да посјети Вултуресе...", рекао је Стевандић.
Хитлер би такође могао ући на Косово али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 25, 2026
Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш.
Или да посјети Вултуресе... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM
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