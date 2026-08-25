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Стевандић одговорио на провокације Феђе Штукана

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 22:40

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Хитлер би такође могао ући на Косово, али у Србију га не би пустили, као ни било којег по властитом признању наркомана и снајперисту паравојне формације типа патриотске лиге БиХ, рекао је Ненад Стевандић, одговарајући на провокације Феђе Штукана.

"Нека проба у Српску, рецимо у Бањалуку нпр., насеља Старчевицу или Лауш. Или да посјети Вултуресе...", рекао је Стевандић.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Феђа Штукан

Косово и Метохија

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