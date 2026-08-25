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Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 22:22

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Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник бијељинског одбора СНСД-а Бојан Савић најавио је да ће на састанку у Влади Републике Српске у петак, 28. августа, бити дефинисани наредни кораци када је ријеч о проблему недостака мјеста у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини.

Савић је увјерен да ће након тог састанка имати добре вијести за родитеље и дјецу у Бијељини.

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Он је навео да је проблем недостатка мјеста у овом вртићу једна је од тема којом се у претходном периоду много бавио, са жељом да се умјесто приче о томе ко је крив направи конкретан помак.

- Захваљујући разумијевању и подршци премијера Минића, могу да кажем да смо данас надомак рјешења - написао је, између осталог, Савић на Инстаграму.

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Тагови :

Бојан Савић

Бијељина

Влада Републике Српске

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