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Домаћи комарац преноси опасан вирус, први пацијенти у тешком стању

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:27

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Комарац
Фото: pexels/ Jason Reid

Након што су прије двије недјеље откривени први пацијенти са тешким, неуроинвазивним обликом грознице Западног Нила - двије особе из Београда, посљедњи подаци показују да су још четири особе у Србији обољеле од овог вируса који преносе комарци.

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", на територији Србије је, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 16. августа, регистровано укупно шест случајева неуроинвазивног облика грознице Западног Нила.

Случајеви су регистровани на територији три округа:

  • Града Београда (два случаја)
  • Јужнобанатског округа (два случаја)
  • Средњобанатског округа (два случаја)
  • - Међу обољелима су четири особе мушког и двије особе женског пола. Просјечна старост обољелих је 64 године - наводе у Институту "Батут".

Вирус се шири регионом и Европом

У сезони надзора 2026. године, закључно са 13. августом, у државама Европске уније (ЕУ) и Европског економског простора (ЕЕП) случајеви оболијевања од грознице Западног Нила код људи регистровани су у Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској и Њемачкој. У региону је оболијевање регистровано и у Сјеверној Македонији.

Како наводе у "Батуту", од почетка сезоне трансмисије 2026. године, закључно са 13. августом, укупно је идентификовано 75 подручја захваћених вирусом Западног Нила у седам европских земаља. Захваћена подручја су регистрована у:

  • Италији (40),
  • Грчкој (13),
  • Румунији (12),
  • Сјеверној Француској (4),
  • Македонији (3),
  • Шпанији (2),
  • Њемачкој (1).

У ових седам земаља пријављено је укупно 426 локално стечених случајева инфекције вирусом Западног Нила код људи: у Италији 224, Грчкој 105, Шпанији 42, Сјеверној Македонији 30, Румунији 18, Француској 6 и Немачкој 1 случај.

Преносилац је "домаћи" комарац

Главни преносилац вируса је врста Culex pipiens

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни преносилац вируса је врста Culex pipiens — такозвани домаћи или ријечни комарац који је широко распрострањен у нашој земљи.

- Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра мјесеца - наводе у "Батуту".

Будући да вакцина против ове болести не постоји за људе, једини ефикасан начин превенције јесте спречавање убода инсеката и смањење њихове популације.

Симптоми грознице Западног Нила

Симптоми болести настају 3 до 14 дана након убода зараженог комарца.

Код око 80 одсто заражених особа инфекција протиче асимптоматски. Око 20 одсто инфицираних особа има благу клиничку слику у виду:

  • грознице
  • главобоље
  • мучнине
  • повраћања
  • ријеђе се јавља оток лимфних жлезда
  • ријеђе се јавља појава оспе на кожи груди, леђа или стомака.
  • Када се развија неуроинвазивни облик болести

Симптоми који указују на неуроинвазивни облик болести су висока температура, јаке главобоље, укоченост врата, дезоријентисаност или слабости

Код једног обољелог на 150 инфицираних долази до развоја тешке клиничке слике са знацима упале мозга (енцефалитис) или упале можданица и кичмене мождине (менингитис), односно неуроинвазивног облика болести.

- Тада у клиничкој слици, поред грознице и главобоље, долази до појаве укочености врата, ступора, дезорјентације, коме, тремора, конвулзија, мишићне слабости и парализе. Ови симптоми могу да трају неколико недјеља, са могућим трајним неуролошким оштећењима - објаснила је раније за "Блиц здравље" примаријус др Славица Марис, специјалиста епидемиологије и начелница Јединице за заразне болести у Градском заводу за јавно здравље.

Водич за заштиту: "Батут" издао кључне препоруке

Институт "Батут" апелује на грађане да примјењују мјере личне заштите како би смањили ризик од заражавања:

  • Употреба репелената: Носити препарате против инсеката на откривеним дијеловима тијела приликом боравка на отвореном.
  • Адекватна одјећа: Носити одјећу дугих рукава и ногавица, свијетлих боја. Одјећа би требало да буде комотна, јер комарци могу да убадају и кроз припијене тканине.
  • Избјегавање ризичних термина: Смањити боравак напољу у вријеме најинтензивније активности комараца - у сумрак и у зору.
  • Заштита дома: Користити заштитне мреже на прозорима и вратима и по могућству боравити у климатизованим просторима гдје је број инсеката значајно мањи.
  • Избјегавање мочварних подручја: Смањити боравак близу шума, мочвара и стајаћих вода.

Уклонити стајаћу воду из дворишта и са тераса

  • Најмање једном недјељно испразнити воду из саксија за цвијеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, канти, буради и лименки.
  • Уклонити одбачене гуме и све друге предмете у којима се може сакупљати кишница, јер су то идеална мјеста за полагање јаја комараца.

Када се обавезно јавити љекару

Из "Батута" подсјећају да се у случају путовања у иностранство, посебно у тропске и суптропске предјеле, стриктно примјењују све мјере заштите.

Уколико се примјете било какви симптоми који указују на неуроинвазивни облик болести (попут високе температуре, јаке главобоље, укочености врата, дезоријентисаности или слабости), одмах се обратити изабраном љекару.

(Блиц)

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Тагови :

Грозница Западног Нила

комарци

вирус

Институт Батут

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