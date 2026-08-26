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Будимир са представницима Ватрогасног савеза Српске

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:08

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас са представницима Ватрогасног савеза Републике Српске, са којима је разговарао о актуелној безбједносној ситуацији, са посебним освртом на стање на пожариштимаа на подручју Херцеговине, али и о стању на осталим подручјима Републике Српске.
Фото: Ustupljena fotografija

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас са представницима Ватрогасног савеза Републике Српске.

Током састанка је било ријечи о актуелној безбједносној ситуацији, са посебним освртом на стање на пожариштимаа на подручју Херцеговине, али и о стању на осталим подручјима Републике Српске.

Разговарано је о функционисању система заштите од пожара, ангажовању надлежних служби, као и мјерама и активностима које је потребно предузети ради даљег унапређења система, ефикаснијег одговора на пожаре и заштите живота и имовине грађана.

Саговорници су оцијенили да је сарадња Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Ватрогасног савеза Републике Српске добра и успјешна, те је исказана спремност за наставак заједничких активности на унапређењу система заштите од пожара и јачању капацитета за дјеловање у ванредним ситуацијама, саопштено је након састанка.

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Тагови :

Жељко Будимир

Ватрогасни савез РС

МУП Републике Српске

Састанак

пожар

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