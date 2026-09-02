Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену

Аутор:АТВ редакција
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У Теслићу борба са шумским пожарима. Домаћинства, тренутно, нису угрожена, а густ дим шири се градом.
Само на локалитету Миљковача у Булетићу гори око 50 хектара шуме.
Шума је горјела на још неколико локација и то у Кузманима и Каменици.
Према незваничним информацијама са терена, пожари су изазвани ударима грома од прије неколико дана.
Ријеч је о врло неприступачним и захтјевним теренима. Усљед изузетно сувог земљишта и појачаног вјетра, ватра се на појединим дијеловима тешко ставља под контролу.
На позив Шумског газдинства „Борја“, осим њихових радника, на терену су ангажовани припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић, Добровољног ватрогасног друштва Очауш, мјештани, али и приватне компаније које су своју механизацију и људство ставили на располагање. Уколико пожар до сутра не буде угашен, интервенисаће хеликоптер МУП-а Српске.
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