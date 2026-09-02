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Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену

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02.09.2026 19:21

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Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену
Фото: ATV

У Теслићу борба са шумским пожарима. Домаћинства, тренутно, нису угрожена, а густ дим шири се градом.

Само на локалитету Миљковача у Булетићу гори око 50 хектара шуме.

Шума је горјела на још неколико локација и то у Кузманима и Каменици.

Према незваничним информацијама са терена, пожари су изазвани ударима грома од прије неколико дана.

Ријеч је о врло неприступачним и захтјевним теренима. Усљед изузетно сувог земљишта и појачаног вјетра, ватра се на појединим дијеловима тешко ставља под контролу.

На позив Шумског газдинства „Борја“, осим њихових радника, на терену су ангажовани припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић, Добровољног ватрогасног друштва Очауш, мјештани, али и приватне компаније које су своју механизацију и људство ставили на располагање. Уколико пожар до сутра не буде угашен, интервенисаће хеликоптер МУП-а Српске.

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Тагови :

пожар

Теслић

ватра

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