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Чак 11 људи осуђено на смрт! Крили дрогу у тубама пасти за зубе

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03.09.2026 17:08

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паста за зубе
Фото: pexels/Miriam Alonso

Народни суд у граду Хо Ши Мин, на југозападу Вијетнама, осудио је на смрт 11 људи, у једном од највећих случајева против кријумчарења дроге у тој земљи, након истраге која је почела када су четири стјуардесе ухваћене како носе наркотике скривене у тубама пасте за зубе.

Истрага у том случају се водила против укупно 227 оптужених, а покренута је након што је у марту 2023. године пронађено више од десет килограма дроге у 157 туба пасти за зубе, које су носиле четири стјуардесе Вијетнам ерлајнса, које су стигле из Париза на аеродром Тан Сон Њат у Хо Ши Мину, преноси Ројтерс.

Власти су касније утврдиле да су жене несвјесно преносиле дрогу, а истражитељи су потом открили транснационалну мрежу трговине људима која је кријумчарила наркотике маскиране у робу широке потрошње из Француске у Вијетнам.

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Тужиоци су саопштили да су чланови мреже користили шифроване платформе за размену порука, банковне рачуне који су били регистровани на туђа имена и службе за доставу, како би дистрибуирали дрогу широм јужног Вијетнама.

Најмање 20 других оптужених у том случају осуђено је на доживотни затвор у овом случају.

(телеграф)

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Тагови :

паста за зубе

Вијетнам

кријумчарење

Дрога

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