Чак 11 људи осуђено на смрт! Крили дрогу у тубама пасти за зубе

Аутор:АТВ редакција
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Народни суд у граду Хо Ши Мин, на југозападу Вијетнама, осудио је на смрт 11 људи, у једном од највећих случајева против кријумчарења дроге у тој земљи, након истраге која је почела када су четири стјуардесе ухваћене како носе наркотике скривене у тубама пасте за зубе.
Истрага у том случају се водила против укупно 227 оптужених, а покренута је након што је у марту 2023. године пронађено више од десет килограма дроге у 157 туба пасти за зубе, које су носиле четири стјуардесе Вијетнам ерлајнса, које су стигле из Париза на аеродром Тан Сон Њат у Хо Ши Мину, преноси Ројтерс.
Власти су касније утврдиле да су жене несвјесно преносиле дрогу, а истражитељи су потом открили транснационалну мрежу трговине људима која је кријумчарила наркотике маскиране у робу широке потрошње из Француске у Вијетнам.
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Тужиоци су саопштили да су чланови мреже користили шифроване платформе за размену порука, банковне рачуне који су били регистровани на туђа имена и службе за доставу, како би дистрибуирали дрогу широм јужног Вијетнама.
Најмање 20 других оптужених у том случају осуђено је на доживотни затвор у овом случају.
(телеграф)
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