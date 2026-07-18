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Вучић: Дан сјећања на "Олују" 4. августа у Мркоњић Граду

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:15

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Вучић: Дан сјећања на "Олују" 4. августа у Мркоњић Граду
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Србија и Република Српска заједнички ће обиљежити 4. августа у Мркоњић Граду Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој хрватској акцији "Олуја", изјавио је данас предсједник Србије Александар Вучић.

Он је истакао да је Мркоњић Град тешко страдао у протеклом рату, јер су јединице Хрватске војске упале у град и починиле погром над српским народом.

"Позивамо све крајишке Србе и све друге да нам се придруже на овом обиљежавању", рекао је Вучић за ТВ Информер, преноси Срна.

Он је најавио да ће прије доласка у Мркоњић Град покушати да обиђе породичну кућу у Ћипуљићу, која је порушена у претходном рату, а коју је његов отац обновио.

Злочиначка војно-полицијска акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.

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Дан касније, 5. августа, хрватска војска је ушла у готово напуштен Книн и истакла заставу Хрватске, док су колоне избјеглица преко српских територија у БиХ кренуле ка Србији.

Према подацима Веритаса, током "Олује" протјерано је више од 220.000 Срба, а на евиденцији су имена 1.903 погинулих и несталих Срба из акције и послије ње, од којих су 1.247 цивили или 66 одсто, а око три четвртине били су старији од 60 година.

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, мада свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.

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Тагови :

Александар Вучић

Мркоњић Град

Олуја

страдање Срба

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