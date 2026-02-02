Микеланђелова фреска "Страшни суд" рестаурира се послије 30 година

Извор:
Танјуг
02.02.2026
19:59
Микеланђелова фреска “Страшни суд“, ремек-дјело ренесансе у Сикстинској капели у Ватикану, пролази кроз своју прву рестаурацију у посљедњих 30 година, пренос Ројтерс.
Стручњаци ће током три мјесеца радити на уклањању деценијама нагомиланих честица које су прекриле боје овог умјетничког дјела, саопштио је Ватикан.
“Нова интервенција омогућиће уклањање ових наслага и постепено враћање хроматског и луминистичког квалитета који је Микеланђело желио“, наводи се у саопштењу.
Сикстинска капела, позната као мјесто тајне конклаве гдје католички кардинали свијета гласају за избор нових папа, сваке године прими милионе посјетилаца.
Капела ће остати отворена током рестаурације, али ће сама фреска, која приказује Исуса како изриче свој посљедњи суд над човјечанством, бити покривена скелама.
Посјетиоци ће умјесто тога моћи да виде репродукцију умјетничког дјела, саопштено је из Ватикана, преноси Тањуг.
У Сикстинској капели налазе се и многе друге фреске, укључујући Микеланђелово “Стварање Адама“, а оне ће и даље бити изложене за публику, додаје Ројтерс.
