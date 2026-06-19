Убједљива побједа Канаде над Катаром у сијенци тешке повреде Конеа

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација Канаде остварила је убедљиву побједу над Катаром резултатом 6:0 у другом колу Групе Б на Свјетском првенству. Нажалост, дуел ће остати упамћен по тешкој повреди Исмаела Конеа.
Канада је више него убједљивом побједом обезбиједила пласман у нокаут фазу.
Домаћи фудбалери су од самог почетка наметнули висок ритам игре и брзо ставили до знања ривалу да ће тешко до позитивног резултата.
Прву велику прилику Канађани су претворили у вођство у 16. минуту, када је Сил Ларин одбијену лопту послије одбране катарског голмана Абунаде на ударац Џонатана Давида послао у мрежу.
Највећу опасност по одбрану Катара представљао је Тејџон Бјукенен, који је константно пробијао по десној страни и био покретач већине напада своје екипе.
Канада је додатну предност стекла у 34. минуту, када је Омар Омам искључен послије интервенције ВАР-а јер је као посљедњи играч у одбрани покосио поменутог Бјукенена.
Бројчану предност Канађани су искористили до одласка на одмор. Џонатан Давид је постигао два гола, у 29. и надокнади првог полувремена, па је његова селекција на паузу отишла са убједљивих 3:0.
Наставак меча обележио је тежак тренутак за домаћи тим. Средином другог полувремена Исмаел Коне доживио је тешку повреду поткољенице послије дуела са Мадибом.
Игра је била прекинута неколико минута док му је указивана помоћ, а након прегледа снимка ВАР је преиначио жути картон у црвени, па је Катар остао са деветорицом играча.
До краја сусрета Канада је наставила са нападима и постигла још три поготка. Салиба је био прецизан из слободног ударца у 64. минуту, Ал Манаи је затресао сопствену мрежу у 75, а Џонатан Давид је у судијској надокнади комплетирао хет-трик и поставио коначних 6:0.
Убједљива побједа донијела је Канади одличну позицију пред последње коло групне фазе, у којем ће против Швајцарске имати прилику да потврди прво мјесто у групи, преноси РТС
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